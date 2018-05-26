粉絲互動好嗨 丹布朗玩自拍

丹布朗首先感謝讀者對他的支持，並分享自己的成長背景、寫作生涯、以及對科學和宗教的看法。他語重心長地說，科技日新月異，往後會將人們更緊密地連結在一起。屆時大家要思考的是，人類的哲學思辨能不能跟上科技的腳步，又是否能隨之發展負責任的道德觀，妥善地利用科學工具解決生活中的問題。

（中央社記者李欣穎台北26日電）美國暢銷書作家丹布朗（Dan Brown）訪台宣傳新書「起源」，今天在台北與數百名粉絲相見歡，見面會結束時更與民眾大合照。面對盛況，他還情不自禁拿起手機自拍，將氣氛帶到最高潮。

他也鼓勵讀者勇於質疑、挑戰艱難的議題、以更寬闊的心胸接納不同的事物、積極參與對話，特別是去了解和自己不同的立場。

丹布朗說：「如果我的書能在某種程度上稍稍幫助促進這些對話，那我就是盡到了我的職責。」

除了分享他的理念，丹布朗也回答讀者們包羅萬象的問題，包含「如何磨練寫作技巧？」「常常處理爭議題材會不會擔心自己安危？」「對台北的印象？」以及「影響你最深的一本書？」

丹布朗的回答妙語如珠，在答覆最喜愛的台灣美食及建築時，還說這兩個問題他都在鼎泰豐的小籠包裡找到答案。「那些小籠包，都是18摺是嗎？」他笑說，這道菜餚就像建築物，完美呈現數學的精確性。逗趣的回答令現場笑聲連連。

丹布朗也讚嘆台北101大樓美麗無比。他說本來覺得美國華府的國慶日煙火施放已經很精彩，沒想到台北101的跨年煙火更勝一籌，實在應該讓他筆下的主人翁來台一遊。

他也勉勵有志寫作的民眾，要不斷地閱讀經典文學之作，並持之以恆地練習寫作，不要怕捨棄不夠好的部分。他以自己為例說，他每天寫作6到8個小時，在撰寫「起源」時，每寫10頁大概就有9頁是不夠完美而被刪除的。

丹布朗說：「作家們，要好好運用你們的橡皮擦、或是電腦鍵盤上的刪除鍵。」

出席活動的民眾多是年輕人，有些熱情的書迷在活動開始前5個小時就在現場候位。他們接受中央社記者訪問時，都表示相當興奮能見到丹布朗本尊，最喜歡的作品以「達文西密碼」為主，對於新書也有好評。

現年37歲的讀者顏含羽是標準的丹布朗粉絲。她說丹布朗的作品結構緊湊、劇情引人入勝，讓她讚嘆不已。她在活動開始前兩個小時就來卡位，希望能近距離與作者互動。

丹布朗將於明天結束在台北4天訪問，轉往日本繼續宣傳新書。(編輯：黃礦春) 1070526