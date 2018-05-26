總統教育獎癌童病逝 人生畢典溫馨感人

（中央社記者程啟峰高雄26日電）2018年總統教育獎得主、高市橋頭區仕隆國小癌童邱湘云來不及領獎就病逝，今天是她的告別追思會，會場用氣球布置，許多親友師生參加，場面溫馨如畢業典禮。
告別追思會在橋頭殯儀館舉行，邱湘云同學及病友帶來歌唱、用樂器表演送她最後一程，與會親友與師生並把對邱湘云的思念寫在卡片，繫於氣球上，隨氣球冉冉升空送給化作「小天使」的邱湘云，場面溫馨。
總統教育獎委員黃乃輝、國教署副署長戴淑芬、高市教育局主任秘書游淑惠也到場頒贈總統教育獎當選肩帶及慰問金給邱湘云父母。
仕隆國小校長蔡惠淑表示，「湘云用她的生命教了我們許多事，也讓我們對生命有了不同的想法。雖然她的身體已不堪使用，但過去這些時間，湘云面對疾病的勇氣不但沒消失，反而深深烙印在大家心中。」
邱父邱志昌樂見女兒的「人生畢業典禮」，少了痛哭流涕的哀傷，多了大家的祝福與思念。
邱母蘇莉雅代表家人把邱湘云的得獎獎金全數捐出，包括仕隆國小、麥當勞叔叔之家慈善基金會、中華民國關懷腦瘤兒童協會、中華民國兒童癌症基金會及女兒抗癌住院待過的北高兩地醫院。
蘇莉雅的老東家崑庭建設公司董事長陳天保也當場加捐給麥當勞叔叔之家慈善基金會、關懷腦瘤兒童協會、兒童癌症基金會各新台幣10萬元。
邱湘云飽受癌症纏身之苦，就讀幼稚園時發病，5歲起展開抗癌之路，先後動過6次大手術，不斷進出醫院化療，讓她沒了頭髮、眉毛。但她在家人與同學一路陪伴下，一展現堅韌的生命力。邱湘云本月7日凌晨病逝，她的樂觀、勇敢及貼心令親友懷念。（編輯：吳佳穎/黃瑞弘）1070526