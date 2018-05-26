總統教育獎癌童病逝 人生畢典溫馨感人

（中央社記者程啟峰高雄26日電）2018年總統教育獎得主、高市橋頭區仕隆國小癌童邱湘云來不及領獎就病逝，今天是她的告別追思會，會場用氣球布置，許多親友師生參加，場面溫馨如畢業典禮。

告別追思會在橋頭殯儀館舉行，邱湘云同學及病友帶來歌唱、用樂器表演送她最後一程，與會親友與師生並把對邱湘云的思念寫在卡片，繫於氣球上，隨氣球冉冉升空送給化作「小天使」的邱湘云，場面溫馨。

總統教育獎委員黃乃輝、國教署副署長戴淑芬、高市教育局主任秘書游淑惠也到場頒贈總統教育獎當選肩帶及慰問金給邱湘云父母。