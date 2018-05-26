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失業勞工子女教育費遭擱置　蘇貞昌批新北不重視勞工

記者陳志仁／新北報導2018/05/26 20:03
▲蘇貞昌認為，新北市長朱立倫與侯友宜，根本不在乎勞工的權益。（圖／蘇貞昌辦公室提供）
▲蘇貞昌認為，新北市長朱立倫與侯友宜，根本不在乎勞工的權益。（圖／蘇貞昌辦公室提供）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（26）日出席與勞工有約活動，痛批新北市議會決議通過比照公務員補助失業勞工子女的教育費後，市政府拖一年毫不理會，時任副市長的侯友宜竟說「窒礙難行」，讓蘇貞昌直呼，「該翻桌了！」

蘇貞昌表示，過去他當縣長時，非常關心勞工的處境，注重勞工的安全及受教權，新北市第一個勞工活動中心、工商展覽中心都是他任內建設的，同時還設立產經大學、勞工大學等，2任8年的縣長任期裡，能做那麼多事，且經得起時間考驗，是大家有目共睹的。

蘇貞昌痛批，現在的新北市政府根本不在乎勞工權益，去年新北市議會不分藍綠的決議，失業勞工子女的教育費比照公務員補助新北市失業勞工子女教育費，新北市政府竟然拖了一年不理不睬；時任副市長侯友宜的理由竟是「窒礙難行」，讓國民黨籍新北市議會議長蔣根煌氣得痛批政府，「藐視議會」。

蘇貞昌說，一年2000萬的預算並非天文數字，如果市政府在乎勞工，在乎失業勞工的子女，就不該毫無作為，甚至政府若遇到困難就該提早提出，而不是拖一年才說窒礙難行；認為新北市長朱立倫與侯友宜，根本不在乎勞工的權益，從這點比較，大家就知道誰比較會做事，誰在乎勞工。

產業工會秘書長戴國榮表示，今天會在這裡並非因為藍綠，希望不分顏色，期望降低新北市的派遣勞工並提高工資，「相信蘇院長的智慧與能力一定做的到！」全國工人總工會理事長戴素華則說，今天非常激動，有老縣長的政績做保證，相信讓蘇貞昌做市長，新北一定更有建設。

關鍵字蘇貞昌朱立倫侯友宜蔣根煌
落實客語扎根　中市辦闖關認證活動大樹鳳荔節　陳其邁提「農業五策」

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