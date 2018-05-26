失業勞工子女教育費遭擱置　蘇貞昌批新北不重視勞工

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（26）日出席與勞工有約活動，痛批新北市議會決議通過比照公務員補助失業勞工子女的教育費後，市政府拖一年毫不理會，時任副市長的侯友宜竟說「窒礙難行」，讓蘇貞昌直呼，「該翻桌了！」

蘇貞昌表示，過去他當縣長時，非常關心勞工的處境，注重勞工的安全及受教權，新北市第一個勞工活動中心、工商展覽中心都是他任內建設的，同時還設立產經大學、勞工大學等，2任8年的縣長任期裡，能做那麼多事，且經得起時間考驗，是大家有目共睹的。

蘇貞昌痛批，現在的新北市政府根本不在乎勞工權益，去年新北市議會不分藍綠的決議，失業勞工子女的教育費比照公務員補助新北市失業勞工子女教育費，新北市政府竟然拖了一年不理不睬；時任副市長侯友宜的理由竟是「窒礙難行」，讓國民黨籍新北市議會議長蔣根煌氣得痛批政府，「藐視議會」。