今日暖新聞》彰化家扶辦理扶助家庭回娘家活動

彰化家扶在和美、彰化、員林、田中及二林等5個服務據點，同步舉辦扶助家庭回娘家及新戶說明會，藉由說明會的詳細解說，讓新扶助家庭更瞭解家扶的服務內容。家扶社工也提供在地服務資訊，以滿足家庭的生活和就學、就業等需求。

彰化縣內最具規模的社會福利機構-彰化家扶，至2018年3月底共扶助1780戶家庭、3306個弱勢兒少。彰化家扶26日辦理扶助家庭回娘家活動與新戶說明會，提供生活扶助金以及多樣生活用品給扶助家庭，讓家庭獲得滿滿的幸福。也為新加入大家庭的84戶辦理說明會，讓其更瞭解家扶的服務內容與行政事項。

彰化處處有溫情，平時服務藝人的美髮師Vina號召各地知名美髮師同業，到彰化濱海偏鄉為扶助家庭義剪，有來自高雄的Yvonne Tsai、IVY、來自台南的Jason及來自桃園的墨利。除了義剪，美髮師還特地準備100份文具禮物送給家扶兒少。

家扶兒小恩一家人聽到義剪活動，全家人馬上就報名，小恩的爸爸表示家裡人口多，理髮費用也是一項高額開銷，很高興能有這個機會參與義剪活動，也很開心自己和家人都改頭換面、容光煥發。

彰化家扶中心也媒合陸軍第三六化學兵群，進行志願役招募說明與諮詢，讓扶助家庭有機會瞭解更多元且穩定的就業機會，期盼透過具保障的就業管道，增加家扶青少年的職業選擇與脫貧機會，希望能因此翻轉自己的人生，有能力照顧辛苦養育自。

彰化家扶中心主任王震光指出，彰化家扶全面發放扶助兒少的生活扶助金，除了讓扶助家庭得以維持基本生活，也讓家扶兒少穩定就學與安心成長，期待透過長期、穩定的經濟協助以及多元的服務內容增加扶助兒少的脫貧機會。

王震光說，1780戶家庭也獲得社會大眾提供的愛心生活物資，例如：白米、麵條、沙拉油、洗衣精、衣物、包包及玩偶等，有效減輕家庭平時購買生活物資的經濟負擔，也讓家扶家庭感受到社會滿滿的溫暖關懷。