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大樹鳳荔節　陳其邁提出「農業五策」為農業加值

記者郭俊暉／高雄報導2018/05/26 20:09
▲陳其邁今(26)日上午參加一年一度的大樹區農會鳳荔季。（圖／陳其邁辦公室提供 , 2018.05.26）
▲陳其邁今(26)日上午參加一年一度的大樹區農會鳳荔季。（圖／陳其邁辦公室提供 , 2018.05.26）

立法委員陳其邁今(26)日上午前往高雄市大樹區農會姑山倉庫，參加一年一度的大樹區農會鳳荔季。陳其邁致詞時表示，大樹金鑽鳳梨甘甜跟玉荷包肉厚、籽小又多汁，做出來的創意點心如冰淇淋跟枝仔冰在炎炎夏日更是搶手。陳其邁也提出「農業五策」，盼提高農業產值，健全產銷體系。


▲陳其邁致詞時表示，大樹金鑽鳳梨甘甜跟玉荷包肉厚、籽小又多汁。（圖／陳其邁辦公室提供 , 2018.05.26）

陳其邁所提出的「農業五策」：

一、智慧化：透過大數據分析地理、天候等因素，建立預警系統，協助農民提前因應，減少農損。並結合物聯網、區塊鏈等技術，建構智慧產銷系統，即時反應生產資訊，優化農產品質。

二、觀光化：推廣地方創生與精緻農業，將農村地景，結合農業生產、在地文化，打造農村體驗旅遊，莊園經濟。

三、國際化：輔導農民取得國際認證，建立高雄農產品牌形象，加強國際競爭力，組成高雄隊帶領農民打開外銷通路。

四、在地化：以透明產銷資訊，強調生鮮、安全，及較短碳足跡優勢，推廣地產地銷的觀念，鼓勵餐廳使用在地農產品。

五、年輕化：吸引各領域不同專業、創意的青年，返鄉投入農業生產，並以創新的商業模式，建立完整產銷體系。


▲陳其邁說，因為農民用心的栽種，讓世界都知道台灣是水果王國。（圖／陳其邁辦公室提供 , 2018.05.26）

陳其邁表示，每年這個季節就是民眾感到最幸福的時刻，因為是大樹鳳梨、荔枝的產季。大樹區好山好水，生產出來的鳳梨、荔枝口碑好，外銷都有不錯成績。且農民朋友也非常有創意，把鳳梨再製加工成冰淇淋，不只讓鳳梨更有經濟價值。做出來的冰淇淋口感更是不輸外國進口的冰淇淋。每年在農會的推廣下，讓農產品迅速銷售一空。


▲陳其邁今(26)日上午參加一年一度的大樹區農會鳳荔季。（圖／陳其邁辦公室提供 , 2018.05.26）

陳其邁說，因為農民用心的栽種，讓世界都知道台灣是水果王國，未來更要吸引「多語言」、「多創意」、「多熱情」的年輕人，運用所學專業，加入智慧科技，運用行銷創意，協助高雄農產打開通路、建立品牌。

陳其邁也特別感謝大樹農會、農民的用心。並感謝陳菊市長、許立民代理市長、蔡復進副市長及所有高雄同仁的努力。未來若有機會前進市政府，會組成高雄隊，打造高雄品牌，把高雄農產行銷國際。

關鍵字陳其邁農會鳳梨玉荷包農業五策
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