八三夭首場攻蛋演唱會秒殺　粉絲敲碗領雞排

近期人氣爆棚的八三夭，將於9月1日登上台北小巨蛋，舉辦成軍以來的首場萬人演唱會《一事無成的偉大》，等候這天許久的全亞洲粉絲們，紛紛用行動力挺，門票於今（26）日開賣後迅速秒殺，八三夭高興之餘，也將兌現「送雞排」的承諾。

今（26）日中午12點門票開賣時，主唱阿璞還特地跑去便利商店機台前搶票，卻都沒買到票，阿璞說：「感覺很奇妙，但想到9月1日小巨蛋的一萬人都是為了我們而來，現在就開始緊張了。」而聽到秒殺這個好消息，鍵盤手兼團長小橘則表示：「這次大家幫我們把小巨蛋瞬間塞爆了，這份榮耀不只屬於台上五個人，而是屬於最給力的『夭怪』，還有辛苦的工作人員！」貝斯手霸天也說：「秒殺的瞬間，所有同事、曾經共事過的朋友都傳來恭喜的訊息，雖然我沒得過什麼大獎，小巨蛋秒殺，已經是我心中，最大的獎項了」。