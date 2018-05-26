八三夭首場攻蛋演唱會秒殺　粉絲敲碗領雞排

近期人氣爆棚的八三夭，將於9月1日登上台北小巨蛋，舉辦成軍以來的首場萬人演唱會《一事無成的偉大》，等候這天許久的全亞洲粉絲們，紛紛用行動力挺，門票於今（26）日開賣後迅速秒殺，八三夭高興之餘，也將兌現「送雞排」的承諾。
今（26）日中午12點門票開賣時，主唱阿璞還特地跑去便利商店機台前搶票，卻都沒買到票，阿璞說：「感覺很奇妙，但想到9月1日小巨蛋的一萬人都是為了我們而來，現在就開始緊張了。」而聽到秒殺這個好消息，鍵盤手兼團長小橘則表示：「這次大家幫我們把小巨蛋瞬間塞爆了，這份榮耀不只屬於台上五個人，而是屬於最給力的『夭怪』，還有辛苦的工作人員！」貝斯手霸天也說：「秒殺的瞬間，所有同事、曾經共事過的朋友都傳來恭喜的訊息，雖然我沒得過什麼大獎，小巨蛋秒殺，已經是我心中，最大的獎項了」。
▲八三夭首場攻蛋演唱會成功秒殺，主唱阿璞想買票也買不到。（圖／滾石音樂提供, 2018.05.26）
小巨蛋演唱會成功秒殺，先前八三夭在記者會上的承諾：「小巨蛋演唱會門票秒殺就送1500份雞排」，雖然近期代言與工作行程滿檔，但八三夭將抽空履行這項承諾！請粉絲鎖定八三夭臉書粉絲團，與夭怪村官網公告。
美聲歌后紀曉君亮麗「獻聲」卑南母語民謠
原住民族美聲歌后紀曉君，日前站臺電視節目記者會，她身穿卑南圖騰的灰白洋裝亮麗現身，近期瘦身有成的紀曉君表示：「卑南十字繡與古調一直都是部落珍貴的文化，我的阿嬤、阿公和媽媽，都是從事原住民族文化傳承的工作，雖然阿嬤和媽媽已經不在了，但看到自己從小接觸到大的事物，能被Discovery頻道記錄下來拍成節目並於國際播出，讓我身為原住民族感到非常驕傲。」現場她還獻唱卑南母語民謠。
▲紀曉君站台電視頻道記者會，推廣原住民文化。（圖／Discovery提供, 2018.05.26）
Discovery頻道與原住民族委員會，再度攜手合作推出《臺灣部落寶藏2》，深入探訪原住民族部落，並透過鏡頭記錄原住民族樂舞文化、染織刺繡、傳統技藝。節目將於6月2日起於 Discovery頻道播出，展現臺灣原住民族之美。