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地方萬花筒》影／五月五、龍船鼓、滿街路　龍舟開光點睛

記者陳雅芳／彰化報導2018/05/26 20:25
▲2018年鹿港龍王祭-龍舟開光點睛儀式，由彰化縣長魏明谷遵循科儀為龍舟開光點睛，祈祐神明能讓龍舟賽事平安順利。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）
▲2018年鹿港龍王祭-龍舟開光點睛儀式，由彰化縣長魏明谷遵循科儀為龍舟開光點睛，祈祐神明能讓龍舟賽事平安順利。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）

五月五、龍船鼓滿街路，2018年鹿港龍王祭-龍舟開光點睛儀式，點睛前，由縣長魏明谷、鹿港鎮長黃振彥與參賽選手將龍舟合力推至福鹿溪南岸，26日下午舉行上香祈福儀式，隨後將龍舟吊入福鹿溪迎航，為今年鹿港慶端陽的龍舟賽拉開序幕。

今年鹿港龍舟賽除了舉辦日間、夜間龍舟賽，還恢復已經停辦將近30年的隔岸拔河比賽，賽事活動將於6月16日至18日下午至夜間舉行，魏縣長歡迎全國民眾於端午佳節期間，前來彰化鹿港體驗不同的端午風情。


▲2018年鹿港龍王祭-龍舟開光點睛儀式，由彰化縣長魏明谷遵循科儀為龍舟開光點睛，祈祐神明能讓龍舟賽事平安順利。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）

魏明谷表示，今年鹿港慶端陽系列活動從龍王祭開始，龍王祭的重頭戲就是龍舟開光點睛儀式，上午從龍山寺出發，將「龍王尊神」迎出後，再到天后宮，將「水仙尊王」迎出，並將水仙尊王安座在龍舟上遊街，再到福鹿溪點睛，之後龍舟下水，藉由龍王尊神與水仙尊王的護持，期望保佑活動順利圓滿，人員平安。


▲2018年鹿港龍王祭-龍舟開光點睛儀式，由彰化縣長魏明谷遵循科儀為龍舟開光點睛，祈祐神明能讓龍舟賽事平安順利。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）

「五月五，龍船鼓，滿街路」，鹿港龍王祭是全台特有民俗儀式，每年鹿港舉辦龍舟賽前，都會恭迎龍山寺「龍王尊神」及天后宮「水仙尊王」來做護持，26日上午的龍王祭，有6艘傳統龍舟及8艘競技龍舟，共14艘龍舟，隨著傳統藝陣踩街遶境，從鹿港龍山寺經天后宮前往比賽場地，26日下午則到福鹿溪，進行龍王祭開光點睛、龍舟繞江祈福儀式，祈祐神明能讓龍舟賽事平安順利。


▲2018年鹿港龍王祭-龍舟開光點睛儀式，由彰化縣長魏明谷遵循科儀為龍舟開光點睛，祈祐神明能讓龍舟賽事平安順利。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）

龍王祭典後，即將展開緊鑼密鼓的賽前練習及龍舟賽活動，今年報名隊伍共125隊，包括大專院校外籍師生含美國、日本等30個國家所組成國際隊伍，及各界好手踴躍組隊報名參賽，國內、國外總數超過3,000位參賽選手將在福鹿溪同場競技，共同體驗鹿港傳統民俗龍舟活動。


▲2018年鹿港龍王祭-龍舟開光點睛儀式，由彰化縣長魏明谷遵循科儀為龍舟開光點睛，祈祐神明能讓龍舟賽事平安順利。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）

2018年鹿港龍舟賽將於下午至夜間舉辦，夜間的福鹿溪水域在燈光的點綴下將更加光彩奪目，6月16日至18日每天下午1時30分至夜間8時30分均有精采比賽，6月18日端午節當天傍晚開幕典禮，將邀請中部縣市首長暨民意代表及表演隊進行友誼賽；晚上6時30分至8時30分由年代much38台live直播精彩賽事。


▲2018年鹿港龍王祭-龍舟開光點睛儀式，由彰化縣長魏明谷遵循科儀為龍舟開光點睛，祈祐神明能讓龍舟賽事平安順利。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）

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