照顧流浪貓 培力青年嚮往寵物美容師

（中央社記者余曉涵台北26日電）新北市少年培力園中飼養3隻流浪貓，讓培力園裡的青少年從一開始的無所適從，到現在能夠打理貓咪一天的生活起居的過程中，也讓培力青少年嚮往從事寵物美容師。

新北市少年培力園今天發出新聞稿表示，培力園中飼養的3隻貓咪，其中2隻是從土城少觀所發現並帶回，另一隻則是掉落水溝被發現後由社工協助就醫，並帶回培力園中飼養。

培力園說，對於生命照顧，少年們完全無所適從，經過貓咪屢次生病、陪伴玩耍、成為剷屎官等過程，現在的培力少年們不僅能夠打理貓咪一天的生活起居，甚至還會主動求情帶貓咪去洗毛剪毛。貓咪的生命照護促使少年們對於寵物美容行業產生好奇及興趣。