捲性侵藍潔瑛疑雲　曾志偉來台親口說分明

朱延平導演談到最棒的喜劇演員，忍不住提起已經過世的許不了和豬哥亮，認為二人喜中帶悲的表情，最是引人入勝，他說：「尤其是許不了，只要沒表情就很悲傷，但一動起來就非常爆笑，只可惜他在電影《小丑與天鵝》（朱延平執導）上映前一天就病逝了，他真的是小丑的最高境界，把歡樂給大家，悲傷留給自己。」

邱瓈寬導演則坦白自己是個悲觀的人，拍喜劇對她來說就像是一個療癒過程，「而且我覺得喜劇對我來講，就是一個『狗眼看人生』，要拍低一點，讓觀眾覺得自己比角色還要高。很多人以前會批評我拍低俗的喜劇，但我覺得低不低俗不俗，端看你是要高高在上去看，還是願意蹲下來彎著腰、認真地去看這個人生。」



▲曾志偉（左）特地從北京趕來台北參加「兩岸電影展望論壇」，當天就要趕回北京拍戲，讓朱延平導演相當感動（中），右為邱瓈寬導演。（圖／記者葉政勳攝，2018.05.26）

至於很欣賞卓別林的曾志偉，也跟這位喜劇大師的電影一樣，前不久發生令他哭笑不得的情景：捲入性侵藍潔瑛疑雲，今天他面對台灣媒體，也不介意被問到這個問題，坦蕩蕩表示這件事情跟他沒關係，「第一，那件事情不是事實，我覺很多實情不用辯論，做人不用講太多，而且我現在是佛教徒…」話還沒說完，邱瓈寬導演立刻出來幫忙擋駕，笑說自己的兒子剛出來的時候，就跟曾志偉說：「我會跟人家說，這個就是你在台灣生的兒子，曾志偉馬上就說好啦好啦！」願意讓邱瓈寬隨便去說，做人相當豁達，似乎看得很開。

最近曾志偉的小兒子曾國祥好事將近，與相戀4年的女友、港星王敏奕，一起搬進豪宅共築愛巢，問他擔不擔心女兒曾寶儀的婚事，曾志偉說：「我幾乎沒跟阿寶講妳什麼時候結婚，事情該來就會來，而且她從小就很懂事，很懂得安排自己的事情，完全都不需要我操心。」這時，朱延平導演立馬虧說：「通常都是阿寶給爸爸建議吧」，讓現場一陣大笑。



▲對女兒曾寶儀的婚事，曾志偉一點都不擔心。（圖／記者葉政勳攝，2018.05.26）

不過曾志偉也強調：「我跟阿寶二個都有一個默契，就是希望我們二個的事情，不要在報紙上看到，在報紙上看到而我們不知道的，那一定是假的，如果是真的就必須要互相通知，所以不會發生報紙上寫的事情，我們彼此不知道的。」看似也是對自己之前發生的烏龍事件作出澄清，如果連阿寶都不知道，肯定沒有這回事。