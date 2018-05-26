影／香港媒體團造訪大葉大學　港生分享學習心得

行政院陸委會香港事務局邀請來自香港的多家媒體記者，造訪大葉大學，學校安排特色學院參訪與港生在大葉大學學習心得的分享。透過實地走訪，香港傳媒參訪團對亞洲第一綠色大學優美的校園環境、提供學生無微不至照顧與德國式師徒制辦學是留下深刻印象。
▲行政院大陸委員會香港事務局主任李佩真率香港傳媒參訪團至大葉大學。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）
「香港傳媒臺灣教育文化參訪團」來臺灣採訪高校議題，26日造訪大葉大學；大葉大學副校長陳明印表示，目前在大葉大學就讀港生人數有329人，在少子化量潮下全校學生人數還超過1萬人，這表示了辦學理念深獲教育機關肯定與學生家長認同，另外學校推出「雙學位、雙主修」，與多所一流國際名校簽訂雙聯學制，畢業學生可同獲大葉與國際名校雙學位。學校有七大學院多元學科，透過雙主修不需額外付費，培養學生跨領域專長，提昇同學職場競爭力。
▲大葉大學歡迎香港傳媒參訪團參訪並關心港生在大葉的求學情況。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）
陳明印強調，這些辦學特色在國內高教大學中是比較罕見的。此次造訪大葉大學港媒包括TVB、香港蘋果日報、有線新聞、明報、眾新聞與學友社、HK01等，他們對於港生在臺灣的學習狀況，以及大葉大學特色與提供港生哪些特別照顧等提出發問。
▲大葉大學副校長陳明印致詞歡迎香港傳媒參訪團。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）
行政院陸委會香港事務局主任李佩真說，學校盛情的接待就跟中部天氣一樣的熱情，很高興有機會來大葉大學參訪，相信香港媒體朋友一定是收穫滿滿。
國際處籌備處副處長鄧婉玲指出，港生就讀大葉大學，學校「一生五導」的措施，讓同學不論在學業、生活起居、校園安全、升學就業上都受到良好的照顧。另外，港澳同學會，也會針對在節慶時無法返鄉過節的同學，準備應景食物讓同學一解思鄉之苦。
▲TVB升學無疆界節目訪問大葉大學大葉大學資訊工程學系蔡志傑同學。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）
目前就讀工院電機工程學系三年級的陳文謙說，學校在太陽能的優勢是師資，讓他能接觸更多專業知識，在電機系能學習理論與實務結合的知識增強自己的經驗。