影／香港媒體團造訪大葉大學　港生分享學習心得

行政院陸委會香港事務局邀請來自香港的多家媒體記者，造訪大葉大學，學校安排特色學院參訪與港生在大葉大學學習心得的分享。透過實地走訪，香港傳媒參訪團對亞洲第一綠色大學優美的校園環境、提供學生無微不至照顧與德國式師徒制辦學是留下深刻印象。

「香港傳媒臺灣教育文化參訪團」來臺灣採訪高校議題，26日造訪大葉大學；大葉大學副校長陳明印表示，目前在大葉大學就讀港生人數有329人，在少子化量潮下全校學生人數還超過1萬人，這表示了辦學理念深獲教育機關肯定與學生家長認同，另外學校推出「雙學位、雙主修」，與多所一流國際名校簽訂雙聯學制，畢業學生可同獲大葉與國際名校雙學位。學校有七大學院多元學科，透過雙主修不需額外付費，培養學生跨領域專長，提昇同學職場競爭力。



▲大葉大學歡迎香港傳媒參訪團參訪並關心港生在大葉的求學情況。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）

陳明印強調，這些辦學特色在國內高教大學中是比較罕見的。此次造訪大葉大學港媒包括TVB、香港蘋果日報、有線新聞、明報、眾新聞與學友社、HK01等，他們對於港生在臺灣的學習狀況，以及大葉大學特色與提供港生哪些特別照顧等提出發問。



▲大葉大學副校長陳明印致詞歡迎香港傳媒參訪團。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）

行政院陸委會香港事務局主任李佩真說，學校盛情的接待就跟中部天氣一樣的熱情，很高興有機會來大葉大學參訪，相信香港媒體朋友一定是收穫滿滿。

國際處籌備處副處長鄧婉玲指出，港生就讀大葉大學，學校「一生五導」的措施，讓同學不論在學業、生活起居、校園安全、升學就業上都受到良好的照顧。另外，港澳同學會，也會針對在節慶時無法返鄉過節的同學，準備應景食物讓同學一解思鄉之苦。



▲TVB升學無疆界節目訪問大葉大學大葉大學資訊工程學系蔡志傑同學。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）

目前就讀工院電機工程學系三年級的陳文謙說，學校在太陽能的優勢是師資，讓他能接觸更多專業知識，在電機系能學習理論與實務結合的知識增強自己的經驗。