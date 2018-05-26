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台中「印樣白冷圳」紀錄片　政大中文影展世界首映

記者柳榮俊／台中報導2018/05/26 21:00
▲台中「印樣白冷圳」紀錄片，今天在政大中文影展世界首映，新聞局長卓冠廷與導演黃信堯(中）合影（圖／市府提供）
▲台中「印樣白冷圳」紀錄片，今天在政大中文影展世界首映，新聞局長卓冠廷與導演黃信堯(中）合影（圖／市府提供）

台中市政府新聞局出品、金馬獎最佳導演黃信堯作品「印樣白冷圳」，今(26)日在華山光點「政大中文影展」舉行世界首映。新聞局長卓冠廷表示，位於台中大甲溪上游的白冷圳，以「倒虹吸管」原理打造，是當時亞洲地區長度最長，工程難度最高的灌溉水圳。由市府與金馬獎導演黃信堯合作拍攝紀錄片，藉由罕見的「無對白」拍攝手法，讓人「凝視」這偉大工程。

卓冠廷指出，台灣民眾對於日本建築師八田與一所興建的嘉南大圳耳熟能詳，但其實台中也有一個非常偉大的白冷圳灌溉工程，設計者為磯田千雄，這在當時可說是亞洲地區長度最長，工程難度最高，以「倒虹吸管」原理所打造的灌溉水圳，也因此工程引進大甲溪豐沛水源，才孕育出全國知名的新社香菇、枇杷、葡萄、桃子、花卉等農產品。


▲白冷圳曾是亞洲最長，工程最難的灌溉水圳，引大甲溪水源孕育沿線豐富農產（圖／市府提供）

為讓世人了解這段故事與歷史，市府與金馬獎導演黃信堯合作拍攝紀錄片，他以在台灣極為罕見「無對白」拍攝方式，記錄這項重大工程，並著重在現狀的點點滴滴，讓觀賞者可以重新思考一切，對於這段工程史有更多認識與體驗。

冠廷表示，市長林佳龍非常支持，希望台中市政府未來每年都能支持至少一部的紀錄片拍攝，尤其在此部紀錄片的拍攝過程中，新聞局全程尊重導演的創作理念，並全力給予支持與協助，期待好作品被大家看見。

紀錄片導演黃信堯指出，歷史上有許多知名水利工程已停用，只能供後人瞻仰，然而白冷圳從上世紀20年代完工至今仍在使用，經歷過921地震的整修，仍然是一條「活」的水圳。

黃導演強調，白冷圳的歷史與重要性在許多文獻已經記載，他重新思考白冷圳與人的關係，所以他每到一處拍攝時，決定先沉澱心情聆聽當地的水聲、風聲，感受白冷圳帶給他的想像，最後完成的「印樣白冷圳」也希望引領觀眾透過｢凝視」影像與聲音，不僅關注水圳本身，更從大甲溪的源頭合歡溪，展開一段水的公路旅行，重新詮釋「水」、「土地」與「人」之間的連結。

有感於白冷圳對於大台中山城地區農業的貢獻，新聞局特別出品了「印樣白冷圳」，提升影片藝術層次，採用高畫質4K拍攝技術，讓更多民眾認識「白冷圳」。

第二屆「政大中文影展」於今(26)明兩日在台北光點華山電影館舉辦，由金馬執委會執行長聞天祥指導，藉由同學的實際參與、策劃，作為政大中文系開設的實作課程。影展期間，除選映黃信堯導演作品「印樣白冷圳」、「唬爛三小」及「沈沒之島」外，還邀請金馬最佳紀錄片─「囚」、金馬獎最佳動畫「大世界」、「茉莉的最後一天」、「海報師」等片一同展演，歡迎到場踴躍支持

 

關鍵字印樣白冷圳首映卓冠廷紀錄片
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