影／華山芳苑天使站五周年感恩茶會　老玩童才藝大比拼

華山基金會芳苑愛心天使站5歲了，26日辦理五周年感恩茶會，由長輩帶來亂打秀，敲打出節奏感十足的樂曲為開場表演，天使站長洪秀卿說，感恩茶會特別安排華山老玩童進行才藝大比拼，長輩們紛紛使出看家本領，也讓活動充滿「笑」果。

洪秀卿指出，根據彰化縣政府106年統計，芳苑鄉是全彰化鄉鎮老化、人口老化及獨老比例指數都名列前三的偏鄉，華山基金會於102年在地服務，定期提供到宅關懷、年節關懷、陪同就醫，帶著長輩參與各式活動。



▲華山基金會芳苑愛心天使站辦理五周年感恩茶會，安排老玩童進行才藝大比拼，讓活動充滿「笑」果。（記者張溎壕攝）

現年77歲的陳阿公，住在貨櫃屋年輕離婚後就未在娶，個性有點害羞的他，知道愛心天使站要辦感恩活動在找尋會才藝的長輩，陳阿公自告奮勇說，平常受到愛心天使站長很多的照顧，他也想表示心意，另一方面感謝默默幫助的善心人士們。



▲華山基金會芳苑愛心天使站辦理五周年感恩茶會，安排老玩童進行才藝大比拼，讓活動充滿「笑」果。（記者張溎壕攝）

華山基金會芳苑天使站在地服務孤老已邁入第五個年頭，感恩茶會在三合村回龍宮舉辦，由平均70幾歲的社區及華山長輩帶來亂打秀，運用生活中異想不到的物品，敲打出節奏感十足的樂曲為開場表演。



▲華山基金會芳苑愛心天使站辦理五周年感恩茶會，安排老玩童進行才藝大比拼，讓活動充滿「笑」果。（記者張溎壕攝）

三合社區氣功班帶領簡易養生氣功舞，結合輕快高山青快慢的結合，讓大家活動筋骨身心愉快，人生越活越精彩。洪秀卿說，這次才藝大比拼走環保風，長輩用日常用品打擊出舞曲更無違和感，也有利用報紙DIY加工變實用按摩棒，芳苑站服務長輩才藝大車拚祭出快失傳的口技及老歌秀，展現寶刀未老的精神。



▲華山基金會芳苑愛心天使站辦理五周年感恩茶會，安排老玩童進行才藝大比拼，讓活動充滿「笑」果。（記者張溎壕攝）

洪秀卿指出，華山基金會服務芳苑在地孤老已邁入第五個年頭，非常感謝一直以來支持、肯定華山的好朋友們與義工伙伴，芳苑站目前服務70位長輩，尚有69位獨居長輩經費無人認助，號召鄉親多多支持『孤老認助計劃-每月1250元/位』，守護老人的現在，就是守護我們的未來。