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娛樂

嘻哈女歌手露細腰開唱　笑J.Sheon「像我的爺爺」

記者蔡文鈴／ 台北報導2018/05/26 20:51
▲J.Sheon被萬妮達笑「很像我爺爺」。（圖／摩登天空提供, 2018.05.26）
▲J.Sheon被萬妮達笑「很像我爺爺」。（圖／摩登天空提供, 2018.05.26）

亞洲饒舌新戰將萬妮達首場台灣巡演《Do You Understand》，昨（25）日完美落幕，她深怕出席的歌迷不多，直到站上舞台那一刻，看到台下滿滿支持她的熱情歌迷，才放下心中的大石頭。


▲萬妮達露細腰，與歌迷同歡。（圖／摩登天空提供, 2018.05.26）

這場演唱會是萬妮達巡迴演唱會的最終場，一出場就以氣場強大的女王架勢，演唱演唱會主題歌〈Understand〉，她身穿漆皮亮面小可愛，露出小蠻腰，一頭紅髮自然飄散，火辣中不失俏皮可愛。同時，台北場更邀來了J.Sheon擔任嘉賓，J.Sheon演唱兩首歌〈啵啦〉、〈天菜〉，並和萬妮達合唱他的〈You’ll never know〉。


▲萬妮達(左)首次來台開唱，邀J.Shone當嘉賓。（圖／摩登天空提供, 2018.05.26）

之後更讓歌迷驚喜的是，J.Sheon也唱了萬妮達的〈場上稱霸〉，兩人首度合唱，讓歌迷大呼過癮。兩人在場上的互動非常有趣，話不多的萬妮達發揮嘻哈Diss的精神，半開玩笑的不斷吐槽J.Sheon，還說他講的笑話「很像我的爺爺」，讓歌迷感受到兩人的好交情，頻頻勸架大喊：「不要吵架」。

萬妮達已經確定參與這一次『中國新說唱』的節目錄製，她說想到就頭皮發麻睡不著覺，因為每一期都要有一首創作，每一次都要有一場精采的表演，是個非常大的挑戰。她把在台灣短暫的一周視為緩衝的假期，回到北京就要進入備戰期了，她笑說，自己很珍惜在台灣這段開心工作的時光。

▼萬妮達歌曲〈場上稱霸〉

關鍵字萬妮達j.sheon金曲獎
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