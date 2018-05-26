中華職棒／施子謙先發不敗　統一8:5勝桃猿

統一獅今(26)日在台南棒球場和Lamigo桃猿進行交手，靠著先發投手施子謙6局只被敲4支安打、無失分的好投，再加上球隊在第3局一舉打進6分、鎖定勝局，最終就以8:5擊敗對手。

統一此役在2局下率先展開攻勢，蘇智傑敲出直擊中外野記分板的陽春全壘打，幫助球隊先馳得點。之後在3局下，猛獅打線連續3支安打，讓球隊攻佔滿壘，接著蘇智傑再次選到四壞球，擠回球隊的第2分。

而在此之後，郭阜林敲出高飛犧牲打，鄭鎧文遭到觸身球保送，又再度形成滿壘，接著唐肇廷、高志綱和黃恩賜又連續敲出帶有打點的安打，讓獅隊該局打進6分，取得7:0的遙遙領先。