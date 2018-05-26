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中華職棒／施子謙先發不敗　統一8:5勝桃猿

體育中心／綜合報導2018/05/26 20:50
▲統一獅隊投手施子謙。（圖／統一獅隊提供）
▲統一獅隊投手施子謙。（圖／統一獅隊提供）

統一獅今(26)日在台南棒球場和Lamigo桃猿進行交手，靠著先發投手施子謙6局只被敲4支安打、無失分的好投，再加上球隊在第3局一舉打進6分、鎖定勝局，最終就以8:5擊敗對手。

統一此役在2局下率先展開攻勢，蘇智傑敲出直擊中外野記分板的陽春全壘打，幫助球隊先馳得點。之後在3局下，猛獅打線連續3支安打，讓球隊攻佔滿壘，接著蘇智傑再次選到四壞球，擠回球隊的第2分。

而在此之後，郭阜林敲出高飛犧牲打，鄭鎧文遭到觸身球保送，又再度形成滿壘，接著唐肇廷、高志綱和黃恩賜又連續敲出帶有打點的安打，讓獅隊該局打進6分，取得7:0的遙遙領先。

前6局遭施子謙完全封鎖的猿隊，在後者退場後終於慢慢開始有所發揮，面對王玉譜的投球，他們在8局上靠著廖健富中右外野平飛安打，終於首開紀錄，而這一擊也點燃了客隊的反撲氣焰。

接著在一三壘有人的情況下，王玉譜投出暴投、讓對手跑回1分，之後林承飛的二壘安打也帶有1分打點；統一雖然緊急換上林其緯和黃竣彥，但他們控球出狀況、連投3個保送，免費奉送對手1分，不過所幸邱浩鈞上來之後順利化解了危機。

8局下，統一靠著陳傑憲適時的安打、再添1分，桃猿雖然王柏融也在9局上擊出陽春砲予以回擊，但無奈前面失分太多，終場還是以3分之差落敗。

施子謙本季在此之前先發5場全勝，而且最多失分不超過4分，表現非常傑出，儼然成為球隊新生代的勝利保證。而在今天奪勝後，他也追上隊友羅里奇、和前者同以6勝並列勝投王。

關鍵字統一獅中華職棒lamigo桃猿施子謙
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