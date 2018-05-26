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娛樂

圖輯／玖壹壹嘻哈助陣　徐懷鈺大吃小鮮肉

圖輯／記者葉政勳2018/05/26 21:14

  • ▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會，第二天特別嘉賓找來玖壹壹前來助陣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）

  • ▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會，第二天特別嘉賓找來玖壹壹前來助陣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）

  • ▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會，第二天特別嘉賓找來玖壹壹前來助陣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）

  • ▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會，第二天特別嘉賓找來玖壹壹前來助陣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）

  • ▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會，第二天特別嘉賓找來玖壹壹前來助陣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）

  • ▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會，第二天特別嘉賓找來玖壹壹前來助陣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）

  • ▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會，第二天特別嘉賓找來玖壹壹前來助陣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）

  • ▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會，第二天特別嘉賓找來玖壹壹前來助陣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）

  • ▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會，第二天特別嘉賓找來玖壹壹前來助陣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）

  • ▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會，第二天特別嘉賓找來玖壹壹前來助陣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）

  • ▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會，第二天特別嘉賓找來玖壹壹前來助陣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）

  • ▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會，第二天特別嘉賓找來玖壹壹前來助陣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）

  • ▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會，第二天特別嘉賓找來玖壹壹前來助陣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）

  • ▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會，第二天特別嘉賓找來玖壹壹前來助陣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）

  • ▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會，第二天特別嘉賓找來玖壹壹前來助陣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）

  • ▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會，第二天特別嘉賓找來玖壹壹前來助陣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）

  • ▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會，第二天特別嘉賓找來玖壹壹前來助陣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）

  • ▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會，第二天特別嘉賓找來玖壹壹前來助陣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）

  • ▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）

  • ▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）

  • ▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）

  • ▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）

  • ▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）

  • ▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）

  • ▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）

  • ▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）

  • ▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）

  • ▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）

  • ▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）

  • ▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）

  • ▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）

  • ▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）

  • ▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）

徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會今（26）日進行第二場，繼昨（25）日特別嘉賓邀請天王歐爸任賢齊，今請到本土天團玖壹壹一起唱嘻哈，玖壹壹分別和徐懷鈺合唱了「嘻哈庄腳情」以及表演歌曲「派對俠」將現場氣氛炒至最高點。

關鍵字徐懷鈺只為鈺見你玖壹壹嘻哈庄腳情派對俠
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