圖輯／玖壹壹嘻哈助陣　徐懷鈺大吃小鮮肉

徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會今（26）日進行第二場，繼昨（25）日特別嘉賓邀請天王歐爸任賢齊，今請到本土天團玖壹壹一起唱嘻哈，玖壹壹分別和徐懷鈺合唱了「嘻哈庄腳情」以及表演歌曲「派對俠」將現場氣氛炒至最高點。