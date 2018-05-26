圖輯／玖壹壹嘻哈助陣　徐懷鈺大吃小鮮肉

▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會，第二天特別嘉賓找來玖壹壹前來助陣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）
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▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會，第二天特別嘉賓找來玖壹壹前來助陣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）
▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會，第二天特別嘉賓找來玖壹壹前來助陣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）
▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會，第二天特別嘉賓找來玖壹壹前來助陣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）
▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會，第二天特別嘉賓找來玖壹壹前來助陣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）
▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會，第二天特別嘉賓找來玖壹壹前來助陣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）
▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會，第二天特別嘉賓找來玖壹壹前來助陣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）
▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會，第二天特別嘉賓找來玖壹壹前來助陣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）
▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會，第二天特別嘉賓找來玖壹壹前來助陣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）
▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會，第二天特別嘉賓找來玖壹壹前來助陣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）
▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會，第二天特別嘉賓找來玖壹壹前來助陣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）
▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會，第二天特別嘉賓找來玖壹壹前來助陣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）
▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會，第二天特別嘉賓找來玖壹壹前來助陣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）
▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會，第二天特別嘉賓找來玖壹壹前來助陣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）
▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會，第二天特別嘉賓找來玖壹壹前來助陣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）
▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會，第二天特別嘉賓找來玖壹壹前來助陣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）
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▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）
▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）
▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）
▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）
▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）
▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）
▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）
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▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）
▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）
▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）
▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）
▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）
▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）
▲徐懷鈺「只為鈺見你」演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）