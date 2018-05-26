文在寅金正恩再會面 27日公佈會談結果

（中央社記者姜遠珍首爾26日電）南韓總統府青瓦台的首席秘書尹永燦今天表示，總統文在寅今天在南北韓接壤的板門店北韓轄區「統一閣」會晤北韓國務委員會委員長金正恩，雙方深入交換了意見。

南韓聯合新聞通訊社報導，青瓦台指出，文在寅和金正恩的第二次峰會在下午3時至5時，進行2個小時，基於雙方達成的協議，有關兩韓峰會內容將於明天上午10時（台北時間上午9時）由文在寅親自對外說明。

尹永燦說，兩位領導人就具體落實4月27日兩韓簽署的「板門店宣言」及成功舉行北韓與美國高峰會談的方案等，深入交換了意見。