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綠光野台人間最終場 屏東近2萬觀眾共享人間狂潮

中央社2018/05/26 21:00
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪宜儒屏東26日電）從冷風簌簌的嚴冬到炎日初夏，綠光劇團台灣野台戲「人間條件」，今晚在屏東千禧公園演出最終場，現場近2萬名觀眾在初夏晚風下共享一夜演出，打破屏東的戶外演出記錄。

在正式開演前一小時，劇團預備的1萬2千張塑膠椅已全數坐滿，公園後方的草地區更坐了滿滿人潮，許多人是一家老小、帶著晚餐與水果席地而坐，還有人一邊蹓狗、蹓小孩，一邊駐足欣賞，氣氛和樂閒適。看著這場面，屏東縣政府文化處處長吳明榮在一旁激動地說：「這已經打破屏東有史以來紀錄了，跨年晚會也沒這種場面。」

「人間條件」是導演吳念真跨足舞台劇編導的處女作，透過一個里長辦公室的寫實生活情境，藉著一段已故阿嬤還魂、附身孫女，只為了報恩的超現實情節，傳遞台灣特有的人際情感況味。

這一夜在屏東，除了「人間條件」的演出，中場還邀請嚴詠能與「打狗亂歌團」、「電音瘋神榜」、「九天民俗技藝團」、「民雄廣澤會館神將團」加碼表演，為全場觀眾祈福，屏東縣長潘孟安、立委鍾佳濱等人也到場共襄盛舉。

兒時與家人、鄰里親友相揪到廟口看演出的記憶，至今想來仍是熱鬧、歡快，充滿人情溫度，那場面，讓吳念真很懷念，「表演的內容不重要，重點是：透過那樣的一場演出，讓一群人有個藉口一起做些什麼，不管是開心看演出或者聊天、吹風，我想看到、感受到的，僅只是這個。」

去年12月，綠光劇團啟動台灣野台戲劇工程，宣告將「人間條件」搬到戶外演出，吳念真開始了圓夢之旅，帶著李永豐、黃韻玲、唐美雲、陳竹昇、柯一正等演員，一路從高雄、台中、台南、桃園演到了今晚的最終場。

值得一提的是，戲台上的人間故事，不僅映現了戲台下觀眾的真實人間，也是前、後台工作人員與演員們情義相挺的人間真實。

由於這個戲的規模龐大，每次演出，從演員、技術到行政人員，至少得動員70人，這還不包含中場特別演出與協力志工。尤其，這一大批演員，各個行程滿檔，要「喬」出共同檔期，難度極高。像是前一天還在南韓拍攝新戲「高僧傳」的唐美雲，今天凌晨殺青後立刻搭機返台，一下飛機就直奔屏東演出現場，當她風塵僕僕、拎著行李箱現身，立刻引來後台所有人一陣歡呼。

其實，在開演前，吳念真的心緒有些紛亂，快樂著、興奮著，又有點不捨，「那感覺很怪，心情很複雜，你知道這件事不是幾個人的事，它必須勞師動眾，還要很多經費。但，要不是因為現實的這些問題，我真的很想知道，這戲，還可能走多久？對我來說，這一夜就是階段性任務的完成，但更像是停在了一個地方，像是未完待續的那個點點點。」（編輯：劉政權）1070526

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