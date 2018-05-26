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宣導土石流防災　水保局請出「滴滴噠噠」守護精靈代言

記者金武鳳／台中報導2018/05/26 22:33
▲水保局宣導水土保持教育，請出滴滴噠噠守護土地精靈代言，萌樣深受大小朋友歡迎（圖／金武鳳攝 , 2018.5.26)
▲水保局宣導水土保持教育，請出滴滴噠噠守護土地精靈代言，萌樣深受大小朋友歡迎（圖／金武鳳攝 , 2018.5.26)

 

農委會水土保持局南投分局宣導水土保持教育，由校園走入人群，今天在麗寶OUTLET MALL打造「滴滴噠噠的奇幻樂園」，藉由情境營造及小青蛙演出舞台劇，還有設置虛擬實境提供VR體驗等，寓教於樂，讓逛OUTLET民眾輕鬆了解水土保持重要性，一名林姓媽媽讚稱，透過舞台劇演出，連小朋友都看得懂，宣導效益更能向下紮根。

水土保持局南投分局陳榮俊分局長表示，以往土石流防治教育宣導，偏重專業知識傳達與教導，難免流於生硬，與一般民眾較有距離。今年南投分局改變作法，特別推出模樣超萌的「滴滴」「噠噠」擬人公仔，滴滴是藍色水滴狀，噠噠綠草蓋頂，象徵土地，二個以守護土地精靈代言，每每一現身就能吸睛，這種寓教於樂方式，更能貼近社會人群，強化宣導效益。


▲水保局南投分局以寓教於樂方式宣導水土保持教育，更貼近民眾，效益加分（圖／金武鳳攝 , 2018.5.26)

以這次移師麗寶OUTLET舉辦的宣導活動為例，在麗寶全力配合下，打造一座「滴滴噠噠的奇幻樂園」，藉由場景布置營造情境外，也運用立體繪本說故事，讓民眾能深刻了解水土保持及土石流防災的重要性。此外，還邀請小青蛙劇團配合滴滴噠噠表演舞台劇，以活潑生動表演方式，引領小朋友認識土石流防災，從小培養守護土地責任。


▲水保局結合科技，設置3D虛擬實境，提供親子RV 體驗土石流浩劫，很有身歷其境震撼（圖／金武鳳攝 , 2018.5.26)

最吸引民眾的是3D虛擬實境VR體驗，不少民眾在身歷其境的感受土石流可怕破壞力後，都心有餘悸的說，3D動感聲光效果讓他們有如經歷一場浩劫，更敬畏於大自然反撲威力，很有警惕作用。6月3日還有一場，歡迎親子一起體驗。

 

關鍵字水保局南投分局水土保持滴滴噠噠麗寶樂園
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