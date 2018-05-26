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強化供電線路 台電5年計畫28日報經部

中央社2018/05/26 21:08
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北26日電）連日高溫不斷，加上今年降雨偏少，用電量續創新高，跳電事件也層出不窮，經濟部指示台電檢討線路檢修強化工作，台電初步擬訂5年計畫，28日將向經濟部報告。

近2週雙北發生7件停電事件，受影響用戶包括台北榮總及三總汀洲院區，台電表示，兩件醫院受影響事件皆因施工挖損外力造成，並非缺電造成，台電除強化檢測與汰換線路設備外，也建立電力防挖損機制。

根據台電統計，近7成停電事故是動物、樹木碰觸、打雷、車輛碰撞及管線施工不慎挖損等外力因素造成，台電電力設備因素僅占3成，台電也結合既有汰舊換新工作，針對停電因素研擬5年計畫，28日將向經濟部長沈榮津報告。

5年計畫將從今年開始，盤點設備現狀進行汰舊強化工作。針對影響區域較廣，或是易因鹽害受損的沿海地區等線路規劃提前汰換；位於迎風面，易受颱風吹折的電桿優先地下化；增設配電自動化設備，可於停電事故發生時自動切換配電，縮短停電時間等。

至於有媒體報導相關經費約需新台幣200億元，台電主管表示，全台高壓饋線有1萬多條、總長約37萬公里，工程浩大，相關期程及施作範圍需待詳細計畫確認後才能確定，目前粗估應會超過200億元。（編輯：鄭雪文）1070526

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