騎馬兼摸馬糞　林柏宏勇奪金馬獎有預兆

由林柏宏主演的青春奇幻純愛電影《給19歲的我自己》，首映會日前於北京舉行，導演黃朝亮更爆料，林柏宏可以拿下金馬獎最佳男配角，都是因為他的「黃金之握」！

記者會現場，黃朝亮導演透露，林柏宏能得到金馬獎都是因為他。原來，在川藏高原拍攝的最後一天，剛好是林柏宏一場騎馬的戲，而那天又正好是2016年金馬頒獎典禮前兩天，林柏宏早已跟劇組請假要回台北參加頒獎典禮，當天拍攝結束後，黃朝亮導演特別為林柏宏信心喊話，希望他可以勇奪金馬，兩人並且握了手，結果握完手導演才說：「我剛剛其實有摸了地上的馬糞，希望可以讓你帶來好運！」沒想到兩天後，林柏宏果然一舉拿下最佳男配角獎，隔天回到劇組，他不忘感謝導演這個「黃金之握」，而得獎的氛圍也讓劇組人員都很興奮，大家紛紛恭喜林柏宏。