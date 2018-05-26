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娛樂

騎馬兼摸馬糞　林柏宏勇奪金馬獎有預兆

記者翁新涵╱台北報導2018/05/26 21:24
▲林柏宏靠「黃金之握」勇奪金馬獎。（圖／周子娛樂，2018.05.26）
▲林柏宏靠「黃金之握」勇奪金馬獎。（圖／周子娛樂，2018.05.26）

由林柏宏主演的青春奇幻純愛電影《給19歲的我自己》，首映會日前於北京舉行，導演黃朝亮更爆料，林柏宏可以拿下金馬獎最佳男配角，都是因為他的「黃金之握」！

記者會現場，黃朝亮導演透露，林柏宏能得到金馬獎都是因為他。原來，在川藏高原拍攝的最後一天，剛好是林柏宏一場騎馬的戲，而那天又正好是2016年金馬頒獎典禮前兩天，林柏宏早已跟劇組請假要回台北參加頒獎典禮，當天拍攝結束後，黃朝亮導演特別為林柏宏信心喊話，希望他可以勇奪金馬，兩人並且握了手，結果握完手導演才說：「我剛剛其實有摸了地上的馬糞，希望可以讓你帶來好運！」沒想到兩天後，林柏宏果然一舉拿下最佳男配角獎，隔天回到劇組，他不忘感謝導演這個「黃金之握」，而得獎的氛圍也讓劇組人員都很興奮，大家紛紛恭喜林柏宏。


▲▼陽光燦笑的林柏宏，在《給19歲的我自己》裡完全變了一個樣（下圖）。（圖／周子娛樂，2018.05.26）

在電影中，林柏宏飾演的校園風雲人物「莫曉楓」，可是一個撩妹高手，當被主持人問到如果滿分10分，會給莫曉楓的撩妹神技打幾分，林柏宏毫不客氣，自信滿滿地給出了11分的超高分，還賣關子說，想知道有哪些厲害的撩妹招數，就得進電影院觀看。

他也說到電影中的另一個亮點，就是他在裡面的年齡是從19歲跨到29歲，不論是在心境或外貌扮相上，都是一個大突破，許多粉絲從曝光的劇照，看到林柏宏29歲滄桑的扮相，都紛紛覺得這一定是個很有故事的角色。

關鍵字林柏宏金馬獎給19歲的我自己黃朝亮
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