90公斤婦酒後鬧上吊　「太胖」繩子撐不住幸運保命

有人說「減肥」是女人一生的志業，但中國大陸一名婦人卻因為太胖而撿回一命。浙江省溫州市一名吳姓婦人，因和老公吵架，心情鬱悶的她在家喝醉酒後竟想不開，在客廳上吊輕生，不料用來上吊的繩子疑因承受不了婦人 90 公斤的體重，應聲斷裂，救了她一命。

綜合陸媒報導， 20 日晚間當地警方接獲吳姓婦人女兒報案，表示父母發生爭吵後，母親語氣不太對，擔心她會輕生，但父親在外地工作，自己也在杭州，一時無法趕過去查看，只好請警方幫忙。

警方趕到吳女住處，但敲門、打電話都無人回應，員警只好強行闖入屋內，發現屋內滿是酒精味，地上有兩張翻倒的凳子，吳女則昏迷在床邊，臉色潮紅泛紫，脖子上還圍著一根繩子。員警解開繩子後，發現吳女還有生命跡象，立即將她送醫。