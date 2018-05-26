影／徐懷鈺邀玖壹壹助陣　不屑小巨蛋放話「等大巨蛋」

國民天后徐懷鈺連續兩天，在台北國際會議中心，舉行出道首場大型演唱會《只為鈺見你》，昨（25）日表演時狀況不斷，不僅走音還搶拍，不過今（26）日表演狀況極佳，歌迷都看得非常盡興，徐懷鈺坦言：「跟昨天比起來有比較放鬆一點，但還是好緊張，體力方面對我來說完全不是問題，平常就有運動的習慣，所以OK的。」

演唱會一開場就掀起高潮，帶來經典名曲〈妙妙妙〉、〈飛起來〉、〈叮咚〉，和歌迷一起回味美好的時光，歌迷也給予徐懷鈺熱烈回應，紛紛站起來跟著一起又唱又跳。先前徐懷鈺預告演唱會嘉賓有「歐爸」跟「小鮮肉」，昨（25）日「歐爸」任賢齊現身，兩人一起合唱經典歌曲〈水晶〉，唱到情緒激動處，竟眼泛淚光。



▲徐懷鈺演唱會《只為鈺見你》，帶來多首經典歌曲。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）



▲玖壹壹擔任徐懷鈺第二場演唱會嘉賓。（圖／寬宏藝術提供, 2018.05.26）

今（26）日演唱會嘉賓「小鮮肉」玖壹壹現身，跟徐懷鈺合唱嗨歌〈嘻哈庄腳情〉，徐懷鈺跟三位團員性感互動，不斷扭腰擺臀，歌曲結束後玖壹壹健志說：「為了擔任徐懷鈺演唱會嘉賓推掉所有工作」，結果被洋蔥吐槽：「我們本來就沒工作啊」，接著玖壹壹帶來新歌〈派對俠〉嗨翻全場。表演結束後，健志又開起無聊玩笑，要徐懷鈺歌迷幫6月8號才生日的洋蔥慶生，帶大家一起唱生日歌，歌迷也捧場的幫忙唱歌祝賀，徐懷鈺此時也出場祝福，現場歌迷鼓譟「親一個」，徐懷鈺巧妙地以飛吻回送給歌迷。



▲玖壹壹現場帶來〈派對俠〉嗨翻現場。（圖／寬宏藝術提供, 2018.05.26）

演唱會近尾聲時，徐懷鈺帶來多首抒情歌曲，唱到〈友情卡片〉時不禁鼻酸，掉下眼淚，歌迷見狀立刻給予鼓勵，大喊：「愛妳很久了，我們從長沙來的」，讓她非常感動，現場歌迷還敲碗，要徐懷鈺唱進小巨蛋，結果徐懷鈺說：「我們等大巨蛋，等大巨蛋蓋好，我們在裡面開唱。」