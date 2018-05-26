NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈和老婆吵架戒毒破功　毒蟲吸安被逮4局模擬賽狀況佳　柯蕭將回歸道奇什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
娛樂

影／徐懷鈺邀玖壹壹助陣　不屑小巨蛋放話「等大巨蛋」

記者蔡文鈴／ 台北報導2018/05/26 22:16
更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

國民天后徐懷鈺連續兩天，在台北國際會議中心，舉行出道首場大型演唱會《只為鈺見你》，昨（25）日表演時狀況不斷，不僅走音還搶拍，不過今（26）日表演狀況極佳，歌迷都看得非常盡興，徐懷鈺坦言：「跟昨天比起來有比較放鬆一點，但還是好緊張，體力方面對我來說完全不是問題，平常就有運動的習慣，所以OK的。」


▲徐懷鈺《只為鈺見你》演唱會，吸引許多海外歌迷前來朝聖。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）

演唱會一開場就掀起高潮，帶來經典名曲〈妙妙妙〉、〈飛起來〉、〈叮咚〉，和歌迷一起回味美好的時光，歌迷也給予徐懷鈺熱烈回應，紛紛站起來跟著一起又唱又跳。先前徐懷鈺預告演唱會嘉賓有「歐爸」跟「小鮮肉」，昨（25）日「歐爸」任賢齊現身，兩人一起合唱經典歌曲〈水晶〉，唱到情緒激動處，竟眼泛淚光。


▲徐懷鈺演唱會《只為鈺見你》，帶來多首經典歌曲。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.26）


▲玖壹壹擔任徐懷鈺第二場演唱會嘉賓。（圖／寬宏藝術提供, 2018.05.26）

今（26）日演唱會嘉賓「小鮮肉」玖壹壹現身，跟徐懷鈺合唱嗨歌〈嘻哈庄腳情〉，徐懷鈺跟三位團員性感互動，不斷扭腰擺臀，歌曲結束後玖壹壹健志說：「為了擔任徐懷鈺演唱會嘉賓推掉所有工作」，結果被洋蔥吐槽：「我們本來就沒工作啊」，接著玖壹壹帶來新歌〈派對俠〉嗨翻全場。表演結束後，健志又開起無聊玩笑，要徐懷鈺歌迷幫6月8號才生日的洋蔥慶生，帶大家一起唱生日歌，歌迷也捧場的幫忙唱歌祝賀，徐懷鈺此時也出場祝福，現場歌迷鼓譟「親一個」，徐懷鈺巧妙地以飛吻回送給歌迷。


▲玖壹壹現場帶來〈派對俠〉嗨翻現場。（圖／寬宏藝術提供, 2018.05.26）

演唱會近尾聲時，徐懷鈺帶來多首抒情歌曲，唱到〈友情卡片〉時不禁鼻酸，掉下眼淚，歌迷見狀立刻給予鼓勵，大喊：「愛妳很久了，我們從長沙來的」，讓她非常感動，現場歌迷還敲碗，要徐懷鈺唱進小巨蛋，結果徐懷鈺說：「我們等大巨蛋，等大巨蛋蓋好，我們在裡面開唱。」

關鍵字玖壹壹徐懷鈺國民天后妙妙妙任賢齊嘻哈庄腳情派對俠
蕭敬騰開唱　皮囊飆高音嗨翻全場Melody做菜　遇這事最挫折

相關新聞

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan