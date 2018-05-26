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中央社

前布國駐台大使：國家間只有利益沒有朋友

中央社2018/05/26 22:01
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者曾依璇巴黎26日專電）非洲國家布吉納法索與中華民國斷交，當地媒體訪問到曾以大使身分派駐台灣的沙瓦杜哥和尤妲，他們異口同聲說：「國家間沒有朋友，只有利益。」

布吉納法索於24日宣布與中華民國斷交，當地網路媒體LeFaso.net於25日刊登兩篇訪問，對象分別是曾任駐台大使的沙瓦杜哥（Jacques Sawadogo）和尤妲（Celine Yoda）。

沙瓦杜哥說，在他任內，雙邊關係極佳，幾乎在所有方面都有合作，台灣在農業和醫療方面提供很多支援，派遣了醫療隊，並在財務和建造醫院上給予協助。

但他說：「就像大家常說的，國家間沒有朋友，只有利益，國家間的關係凸顯出領袖的責任，若我們的總統卡波雷（Roch Kabore）判斷與中國大陸建交有用，這就是他的角色，只有他有權做這樣的決定，是他要去判斷，繼續這些關係是否恰當。」

沙瓦杜哥表示，他在台灣以大使身分待了約20年，情感上，他支持與台灣合作，但他也說，國家間的外交關係中，只有利益才重要，而不是情感。

在另一篇報導裡，尤妲也說，台灣在衛生、職業訓練、農業和文化設備上幫了布吉納法索很多，但她早有斷交的預感，「因為必須說，台灣的友邦遭受來自中國大陸的強大壓力，已有一段時間」，台灣在很短時間內失去4個友邦，這就說明了她的想法。

尤妲表示，「就像大家說的，國家間沒有朋友，只有利益」，社會政治、全球和非洲區域外交的發展，讓布吉納法索無法繼續與台灣的關係，因為當時只剩史瓦帝尼和布吉納法索兩個非洲國家與台灣有邦交。

她說，布吉納法索曾是台灣最大的友邦之一，曾在聯合國論壇替台灣發言，也幫助台灣參與國際組織活動，但這些發言連在非洲都未獲得正面響應，查德、塞內加爾、馬拉威等非洲國家陸續與台灣斷交。

尤妲表示，她派駐台北時，台灣只有21個邦交國，「主要是大家不太認識的太平洋島國，像是索羅門群島、馬紹爾群島，在這種情況下，布吉納法索無法維持這種立場太久，否則會連累到許多計畫，大型區域計畫和非洲計畫」。

她重申，國家間沒有朋友、只有利益，如果總統認為這是最好的選擇，大家就應該接受，並期望「另一邊」守諾、期望真的能得到比台灣所給予的更好的東西。

她說，她認為台灣可以在合作領域做得更好，在好幾個國家離開台灣之後，布吉納法索希望檢視如何改善合作項目，但不幸未獲採納；就她所知，2016年時，布吉納法索提出的3項衛生和安全相關計畫都沒通過，「我認為台北本可比現在做得更好，台灣本可為布吉納法索做得更好」。

尤妲表示，布吉納法索為台灣做的事也許是無形的，是承擔責任，為台灣在聯合國發聲，呼籲大家接受一個很多人不接受的國家，這也很不容易、很重要。（編輯：高照芬）1070526

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