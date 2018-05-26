威尼斯建築雙年展金獅獎 頒給瑞士館

大會評審認為，瑞士館的展覽引人入勝，同時也解決家庭空間大小的問題。

2018第16屆威尼斯建築雙年展在威尼斯展出，大會公布得獎名單，總策展人愛爾蘭建築師伊凡‧法瑞爾（Yvonne Farrell）和薛莉‧麥克娜瑪拉（ShellyMcNamara）宣布由瑞士館獲得本屆金獅獎。

（中央社記者鄭景雯威尼斯26日電）2018威尼斯建築雙年展今天公布得獎名單，瑞士館的「房間之旅」（House Tour）拿下本屆金獅獎；英國館則獲得榮譽獎（Honorable Mention）。

瑞士館展場內沒有文字說明，只有透明的落地窗以及白色的房間，讓民眾穿梭在放大、縮小的房門內，真實感受空間大小帶給人們在心靈感受上的差異。

尤其展場內把不同大小的空間拼貼在一起，形成迷宮般的視角，民眾在展場內有時得彎腰走進縮小門，進去後卻是高挑的空間；有時得將手伸長打開放大門，走進後卻又變成縮小的空間，可感受到壓抑與寬闊的對比。

大會主題特別獎則是頒給印尼建築師安德拉‧馬丁（Andra Matin），以及印度建築師拉胡‧曼魯特（Rahul Mehrotra）。曼魯特與台灣建築師黃聲遠的理念方式相似，出發點都是為了居住及使用空間的人們而思考。

曼魯特這次展出他在印度建的公共住宅、圖書館、辦公大樓，其中的公共住宅是蓋給印度社會階層最低的養象人，不僅在居住環境裡有大象獨立的休息空間，也讓孩子有空地可遊玩，將居住權益賦權於人們。（編輯：黃瑞弘）1070526