從台上人間到台下人生 黃韻玲17年的人間條件

17年前，吳念真交出舞台劇編導處女作「人間條件」，備受矚目；那時，卻是黃韻玲人生最低潮，事業觸礁、負債累累，婚姻也跟著亮紅燈。因緣際會，她接下「人間條件」女主角，在裡頭同時飾演著孫女「阿美」與還魂附身在孫女身上的阿嬤「江府林太夫人」。

屏東場的演出前，南台灣的午後艷陽釋放了最大熱情，隔著被帆布擋下的高溫，黃韻玲在後台默默整理著自己的思緒。她拿著使用了17年的劇本，上頭佈滿密麻的各色筆記，捲曲的紙邊，像是提醒她走過的人間，不那麼平順，卻紮實豐厚了生命。

（中央社記者汪宜儒屏東26日電）綠光劇團台灣野台戲劇工程、「人間條件」戶外演出今晚在屏東劃下句點，對詮釋女主角長達17年的黃韻玲來說，這齣戲不僅演繹了人間故事，也陪著自己走出人生低谷、拓開生命的更多可能。

回憶當年，她說低潮的人生未必不好，「因為低潮、因為需要更多收入養家，所以開發了自己更多可能，我知道不能只活在舒適圈，不能只做音樂製作了。」於是她開始寫音樂劇，也主持娛樂節目，聽到吳念真要執導舞台劇，她一心想著可以幫忙做音樂、可以認識一下這位不曾謀面的長輩。

黃韻玲與「阿美」的緣分卻從此開始，她意外接下「人間條件」女主角，一演至今，17年光陰，「人生的三分之一，都在這戲裡了，對我來說，這已經不是一齣戲，是連結著生命的一部分。」

她說，第一次讀劇本時，隱隱覺得熟悉，卻怎樣也說不上，後來才發現，劇中「阿美」與長輩們的相處模式，還有「江府林太夫人」的阿嬤名姓設定，跟自己的真實生命是一致的，「那是導演吳念真隨意寫下的姓名，卻真的是我外婆的名姓。」冥冥中，是這齣戲找上了黃韻玲。

黃韻玲不那麼喜歡「藉著劇中世界逃避現實」的說法，她覺得是吳念真筆下的故事與角色一路與自己相伴、走過這一遭人間。她看著、體會著、詮釋著「阿美」的少女多愁情懷，以及阿嬤一心牽掛所愛之人、只想給予一份祝福的堅定與謙卑，「我從中反省著過去的人生，也思考著接下來該面對的人生。」

「很多事不去嘗試，就不知自己有多大能耐。」透過一次又一次的演出，黃韻玲漸漸打通了看似不相干的關於音樂、戲劇與人生的任督二脈。

她說，對於音樂的掌握，幫助了自己演出的節奏；與劇中父親或兒子的對話吵架，是一場二重奏的表現；在孫女與阿嬤之間的角色切換，則是鋼琴曲的連接練習；至於劇中對所愛之人的牽掛、對愛的思辨，也讓她理解了放下與當下的意義。

黃韻玲說，「人間條件」17年，自己也同步感受、對應著自己的人間條件，「因為這部戲，因為導演放在戲裡的情感，我不斷努力、慢慢變更好。如果可以，透過我們這群人在台上的詮釋，會希望觀眾也能有一些感受，去找到與自己生命相關的連結。」（編輯：黃瑞弘）1070526