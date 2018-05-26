非洲最大安全博覽會 台商組隊拓商機

這次台商產品包羅萬象，有電磁鎖、門禁系統配件、警示燈、Light-智慧AI安全虛擬守衛、室內定位、電動開窗機、人臉識別機、電感、晶振、MOS管開關等數十種，應有盡有。

「南非國際安全博覽會」（Securex South Africa）是2018年非洲最大安全博覽會，也是買賣雙方尋找商機最佳平台。

（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡26日專電）第25屆南非國際安全博覽會25日在約翰尼斯堡閉幕，來自全球14國、300多家廠商參展，吸引逾萬名買家參觀，其中台灣的室內定位、門禁系統等產品讓參觀者驚艷。

台商范姜佩玲向記者表示，第一次到南非。來之前對南非安全性存有疑慮，抵達後卻因四周人的和善親切而有著不一樣感覺。

她說：「此次帶來高端客戶產品介紹給非洲客戶。展出非常成功，已有5至6家客戶登記希望成為合作夥伴。很榮幸到此參展，南非是個很好的平台，可以藉此拓展周邊國家市場。」

台商陳聖元則表示，參觀人潮很多，其中不乏南非周邊國家，他們對於該公司產品表示高度興趣，也希望合作開始生意往來，這是台商此行目的。雙方將會保持聯絡，積極發展未來。

場內不時傳來犬吠聲，原來導盲犬與機場偵測狗訓練中心也前來參展。客戶可以委託他們訓練犬隻，或是向他們租賃犬隻。為求真實感，這幾隻受過訓練的狗，會定時提供專業表演，可愛的模樣吸引眾人駐足欣賞。（編輯：高照芬）1070526