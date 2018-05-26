賈德納此時來訪 黨政人士：美國挺台意味濃

（中央社記者葉素萍台北26日電）黨政人士今天指出，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（CoryGardner）在這個時刻訪台，代表美國各界力挺台灣的意味相當濃厚。

賈德納特別於訪問亞洲行程中，新增台灣並列為首站，表達對台堅定支持；總統蔡英文也罕見地在周六晚間，於總統府接見賈德納。

黨政人士指出，中國近來對台灣的打壓，從外交、國際組織，一直到他國的民間企業與社會，從政治事務、衛生健康、到兒童活動，幾乎無所不用其極，國際社會反感逐漸蔓延。

他說，各國近日在世衛大會接連表態支持台灣，或參加與台灣雙邊會議；美方行政部門、國會部門都拉高聲量，國務院在答覆記者詢問時，首度措辭嚴厲表態「中國正在改變台海的現狀，破壞數十年來得以維持和平、繁榮與發展的架構。」；國會參眾兩院則陸續有重量級國會議員公開喊話力挺台灣。