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漢城華僑協會新舊會長交接　駐韓代表見証

中央社2018/05/26 22:58
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者姜遠珍首爾26日電）中華民國駐韓代表部代表石定今晚出席「漢城華僑協會第21屆會長、理事就職暨新舊交接典禮」，見證了舊任譚紹榮團隊和新任李寶禮團隊的交接儀式。

漢城華僑協會是南韓知名僑團，其功能包括管理台韓兩國政府皆認可的華僑戶籍，今晚在首爾舉辦交接典禮，石定率同駐韓代表部秘書級以上館員參加。

在漢城華僑協會第21屆選舉管理委員會主任委員楊從昇的監交下，舊任會長譚紹榮和新任會長李寶禮交接印信，以李寶禮為首的新任理事會宣誓就職。

南韓仁川、大邱、蔚山、忠清道、水原、永登浦僑區的僑團僑校代表皆出席，為漢城華僑協會會長團新舊交接作見證。

新上任的漢城華僑協會會長李寶禮致詞表示：「寶禮今天能夠站在這個講台上，承蒙大家給寶禮的大力支持，能夠有機會出任漢城華僑協會第21屆會長，為僑界服務，是寶禮人生中最大榮興，實在感到責任重大。」

李寶禮說：「今天就任開始，漢城華僑協會理、監事也組建一個新的團隊。我們這個團隊都很明白在現今的僑社，有很多事情要做，也繼續去推動，今後會聽取僑界的心聲、反映僑界的意見，為了韓華，提出最滿意的服務，爭取最大的權益和福利。」

他說：「目前較為關心的有關『護照免簽證等同待遇』問題，也是今後協會團隊繼續推動。我們今後會持續的與駐韓代表部聯繫、追蹤辦理進度，隨時反映我們的心聲，更希望能與駐處同心協力，早日實現『紓解韓華寸步難行之苦』的目標。」

駐韓代表石定致詞強調：「中華民國僑務委員長吳新興於本月初在首爾召開僑務座談會時，曾承諾將與國內有關部會協調，以協助持有『無戶籍國民護照』的旅韓華僑也能享有同等免簽證的待遇。為此，駐韓副代表易志成已作成報告，回報國內有關單位，竭力為解決韓華困境而努力。」（編輯：高照芬）1070526

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