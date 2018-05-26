台美關係強心針　參議員賈德納會見蔡英文

蔡英文會見訪問團時致詞表示，這段時間內對岸軍機繞台，在外交上打壓台灣、讓友邦與我斷交、干擾台灣參加世界衛生大會（ WHA ），甚至強迫國際公司更改台灣名稱，種種粗暴政治動作，都顯示中方正在改變兩岸和平穩定現狀。賈德納改變行程，今晚抵達台灣，不只展現對台灣的重視，也讓國人感受到深刻的友誼，更展現台美之間堅固且持續升溫的友誼。

正值中國大陸對我蠻橫打壓之際，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（ Cory Gardner ） 26 日晚間率團訪台，並會見總統蔡英文，為台美關係打下一劑強心針，賈德納表示，台灣的繁榮與安全對美國來說是非常重要的議題，他支持《台灣關係法》、美國對台六項保證，以及對台軍售等各種協議，美國將持續尋找其他機會，深化雙方各方面的合作。

蔡英文強調，台灣的國際參與，不僅是要爭取應有的權利，更願意善盡世界公民的義務。台灣爭取參加「世界衛生組織」（ WHO ），就是最好的例子，因為台灣是世界的醫療大國，更是在國際醫療體系裡面的模範生，絕對有能力，也有意願對國際社會做出更多的貢獻。台灣也相信，世界衛生組織的重點不是政治，而是我們全人類的健康，對岸的打壓，只會讓國際社會更支持台灣，台灣走向世界的決心，也不會因此而動搖。

賈德納表示，台灣在領導能力上展現出非常好的模範，中國大陸應該向台灣展現的領導能力學習。他要感謝台灣捐款 100 萬美元給 WHO ，做為對抗伊波拉病毒的基金，這展現出台灣的領導者，不僅只是嘴巴上說，更採取實際的行動來援助其他的國家。

賈德納說，美國國會對於台灣的支持是跨黨派的，他很榮幸能提出「 2018 年台灣國際參與法案」，並且盡全力確保台灣的國際參與。無論是直接對中國提出，或是在各種國際組織中推廣，都希望各個國際組織都能看見台灣展現出來的領導能力。相信隨著《台灣旅行法》以及美國在台協會（ AIT ）新館的開幕，台美之間的合作機會只會增加。並期盼「亞洲再保證倡議法案」能夠讓台美之間，共同為亞太地區的自由、安全做出貢獻。

賈德納會後接受媒體聯訪時強調，川普政府上任已明確表達對台灣的支持，美國也向大陸表達台美關係穩固，美國會繼續支持台灣，讓台灣的聲音被世界聽到；大陸近期不停打壓台灣，美國政府必須確保企業不會受到中方霸凌，台灣展現的領導能力是中方應該學習的，他與其他參議員在美國國會提出的各項友台法案，都是對台灣支持的加強措施。

賈德納也指出， AIT 新館下月開幕，絕對會有美國人員來台參加典禮，他已向白宮轉達希望白宮國家安全顧問波頓（ John Bolton ）能出席，實踐甫通過的《台灣旅行法》，並透過這項法案鼓勵美國高層訪台。

賈德納約在 26 日晚間 7 時 50 分抵達台灣，外交部禮遇通關，一路由警車開道，從桃園機場直奔總統府，蔡英文也罕見臨時增加行程，會見訪賓，談論台灣近期的外交處境。

