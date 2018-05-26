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政治

台美關係強心針　參議員賈德納會見蔡英文

政治中心／綜合報導2018/05/26 23:49
▲總統蔡英文感謝美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納訪台，不只展現對台灣的重視，也讓國人感受到深刻的友誼，更展現台美之間堅固且持續升溫的友誼。（圖／翻攝自蔡英文臉書 , 2018.5.26）
▲總統蔡英文感謝美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納訪台，不只展現對台灣的重視，也讓國人感受到深刻的友誼，更展現台美之間堅固且持續升溫的友誼。（圖／翻攝自蔡英文臉書 , 2018.5.26）

正值中國大陸對我蠻橫打壓之際，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（ Cory Gardner ） 26 日晚間率團訪台，並會見總統蔡英文，為台美關係打下一劑強心針，賈德納表示，台灣的繁榮與安全對美國來說是非常重要的議題，他支持《台灣關係法》、美國對台六項保證，以及對台軍售等各種協議，美國將持續尋找其他機會，深化雙方各方面的合作。

蔡英文會見訪問團時致詞表示，這段時間內對岸軍機繞台，在外交上打壓台灣、讓友邦與我斷交、干擾台灣參加世界衛生大會（ WHA ），甚至強迫國際公司更改台灣名稱，種種粗暴政治動作，都顯示中方正在改變兩岸和平穩定現狀。賈德納改變行程，今晚抵達台灣，不只展現對台灣的重視，也讓國人感受到深刻的友誼，更展現台美之間堅固且持續升溫的友誼。

蔡英文強調，台灣的國際參與，不僅是要爭取應有的權利，更願意善盡世界公民的義務。台灣爭取參加「世界衛生組織」（ WHO ），就是最好的例子，因為台灣是世界的醫療大國，更是在國際醫療體系裡面的模範生，絕對有能力，也有意願對國際社會做出更多的貢獻。台灣也相信，世界衛生組織的重點不是政治，而是我們全人類的健康，對岸的打壓，只會讓國際社會更支持台灣，台灣走向世界的決心，也不會因此而動搖。

賈德納表示，台灣在領導能力上展現出非常好的模範，中國大陸應該向台灣展現的領導能力學習。他要感謝台灣捐款 100 萬美元給 WHO ，做為對抗伊波拉病毒的基金，這展現出台灣的領導者，不僅只是嘴巴上說，更採取實際的行動來援助其他的國家。

賈德納說，美國國會對於台灣的支持是跨黨派的，他很榮幸能提出「 2018 年台灣國際參與法案」，並且盡全力確保台灣的國際參與。無論是直接對中國提出，或是在各種國際組織中推廣，都希望各個國際組織都能看見台灣展現出來的領導能力。相信隨著《台灣旅行法》以及美國在台協會（ AIT ）新館的開幕，台美之間的合作機會只會增加。並期盼「亞洲再保證倡議法案」能夠讓台美之間，共同為亞太地區的自由、安全做出貢獻。

賈德納會後接受媒體聯訪時強調，川普政府上任已明確表達對台灣的支持，美國也向大陸表達台美關係穩固，美國會繼續支持台灣，讓台灣的聲音被世界聽到；大陸近期不停打壓台灣，美國政府必須確保企業不會受到中方霸凌，台灣展現的領導能力是中方應該學習的，他與其他參議員在美國國會提出的各項友台法案，都是對台灣支持的加強措施。

賈德納也指出， AIT 新館下月開幕，絕對會有美國人員來台參加典禮，他已向白宮轉達希望白宮國家安全顧問波頓（ John Bolton ）能出席，實踐甫通過的《台灣旅行法》，並透過這項法案鼓勵美國高層訪台。

賈德納約在 26 日晚間 7 時 50 分抵達台灣，外交部禮遇通關，一路由警車開道，從桃園機場直奔總統府，蔡英文也罕見臨時增加行程，會見訪賓，談論台灣近期的外交處境。
 

關鍵字賈德納蔡英文台美關係兩岸台旅法
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