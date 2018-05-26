賈德納訪台 羅致政：傳達美國會對台支持

多明尼加1日與中華民國斷交，不到一個月，外交部長吳釗燮24日晚間召開國際記者會宣布，布吉納法索與中華民國斷交。目前中華民國邦交國已降到18個。

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）今天晚間抵達台灣，他受訪表示，很高興訪台，並將利用機會展現美國對台灣的支持。

（中央社記者蘇龍麒、溫貴香台北26日電）民進黨立委羅致政今天表示，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納晚間來台，是對台灣外交最具體也最具象徵意義的表態，傳達美國國會對台灣的支持。

立法院外交及國防委員會、民進黨立委羅致政晚間表示，賈德納臨時更改行程抵台訪問就時間點而言，是對台灣外交最具體也具最象徵意義的表態，其次，賈德納長期以來對台灣非常友善，這次台灣行與總統蔡英文會晤，會更了解台灣的需要，回到美國後，相信參議院會有更多更好的作為；第三，傳達美國國會對台灣的支持。

對於賈德納此行是否拜會立法院，羅致表示不知情。

立法院秘書長林志嘉表示，立法院長蘇嘉全是否與賈德納會面，尊重外交部的安排，但目前沒有接到任何訊息。

立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇說，美方近期重量級人士來台絡繹不絕，賈德納也剛在美國參議院提出支持台灣適當參與國際組織的提案。

王定宇說，在世界衛生大會（WHA）結束後、在美國參議院提案、然後來台，顯示這是早就規畫好的行程，呈現賈德納認為台灣2300萬人實質參與國際社會的意義，當然樂見這樣的發展。

王定宇說，在中共文攻武嚇挖牆腳的當下，賈德納這時候來，有朋友來送暖的感覺，感受會特別深。

他表示，美國有一批國會議員，正在推動美國應該派高級官員參與美國在台協會（AIT）新館開幕，呈現支持台灣的意義，賈德納來台是否傳遞這樣的訊息，還需要確定。

王定宇說，目前還不確定會不會與賈德納見面，最快要28日才能確定。

立法院外交及國防委員會、民進黨立委何欣純說，賈德納這時候來台，傳遞出美國與台灣堅定友好的訊息。（編輯：溫貴香）1070526