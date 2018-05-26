余文樂公開兒子中文名　內藏與她相戀經過

余文樂在ig上發文表示：「人生若只『余初見』，多謝Uncle Wyman（黃偉文）幫我改一個這麼有感覺的中文名。」雖然余文樂的兒子中文名讓許多網友讚好，但還是有不少網友非常有創意，希望改叫「余花」、「余子醬」、「余人節」、「余真」、「余假」、「余尾紋」，甚至有網友提議他下次生女兒叫「余春嬌」。

剛剛榮升做爸爸的余文樂，早就透露兒子英文名叫Cody，26日余文樂又再公布兒子的中文名叫「余初見」，而這個很有氣質又文青的名字，原來是出自著名填詞人黃偉文之手。

其實，余文樂跟黃偉文相識1 0多年，一個是電影人、一個是音樂人，見面時間儘管不多，但交情非淺。而「余初見」一名其實是取自清朝納蘭性德的《木蘭花令擬古決絕詞柬友》，第一句「人生若只如初見，何事秋風悲畫扇」，意指與喜歡的人初次相識時，是非常甜蜜、美好的。

之後黃偉文也在ig留言，解釋「初見」的小故事，他說：「創作人的老習慣是，即使想到了喜歡的名字，還是會上網 Google 一下有沒有前人用過『撞橋』，結果發現原來幾年前有齣電視劇主角也是差不多這個名字（港劇《愛我請留言》女主角叫茹初見）。我吿訴爸爸這件事，問他介不介意這個⋯⋯其實我都不知道算不算『瑕疵』的事情。」

「新爸爸說喜歡這個名字的意境，而且他和孩子母親是初見鍾情的，又多一重意義，所以放在枕頭下和其他很多候選名字一起考慮再三之後，還是覺得這是他們對兒子最好的祝福，最後連家中長輩也一致同意了⋯⋯希望大家也和我這位叔叔一樣愛惜『初見』。」