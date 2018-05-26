跟著Bobee去旅行／曾經的戰場　黑暗部落達蘭埠

距離金針花季還有2-3個月，現在正是富里梅子的產季，而且富里產出的米是知名的好吃，想要重新回歸大自然的懷抱，脫離科技產品的控制，六十石山請務必列為口袋名單之一。六十石（ㄉㄢˋ）山的名稱是從何而來呢？目前說法有二，一是日治時期，一般水田每甲地收成約四、五十石，但這一代的水田都能收到六十石而來；另外說則是，過去這層是整片的樟樹林，日本人為了精煉樟腦而全數砍伐清空，這時候在光禿禿的山坡上，散佈著60塊巨大的石頭，而稱為六十石（ㄕˊ）山。不過多數花蓮在地人還是較常稱呼六十石（ㄉㄢˋ）山。

花蓮六十石山每到金針花季，滿山滿谷的金針花讓遊客流連忘返，但你知道為什麼六十石會稱為六十石，離這不遠處還有人稱「黑暗部落」的達蘭埠部落，跟著Bobee到秘境探訪認識當地的故事。

相傳過去這裡被稱為「藥山」，只要是種植在這座山上的植物都具有療效，可以讓病人服用後恢復健康。而金針又稱為萱草，或是忘憂草、紫萱、宜男草、療愁、鹿箭、黃花菜，也是中國的的康乃馨，蘇東坡《萱草》一詞就是以萱草暗喻母親。富含豐富的鐵質、蛋白質，以及少量的維生素，為補血的良好食材，但新鮮的金針花含有微量毒素，需要處理之後才能食用。在藥山傳說的渲染，以及農會鼓勵當地採用無毒有機的栽種方法，使得六十石山的金針花廣受好評。

還有一個不能錯過的地方，就是位在深山處裡達蘭埠（Talanpo）部落，屬於阿美族原住民山區保留地。傳說過去這裡是卑南族人與阿美族人交會處，常發生衝突與戰爭，卑南族語Talanpo指獵人頭之地，而有頭人埔之名，但官方紀錄則是說頭人埔來自於原先建立在竹田村的舊名。原住民獵人頭的習俗，在歷史文獻紀錄中都被視為一種惡習，但獵人頭的產生是來自於爭奪生存資源，經過協商仍無法解決，最後只好以武力解決。獵人頭也是一種成年男性向社會證明自己能力和提升社會地位的方式，在祭祀上也具有重要的象徵意義。且在出發前需要有一連串的儀式，前一晚做的夢是吉是兇，鳥鳴啼叫的方式、飛行次數、距離等，依照部落習俗判定方式有所不同，都會影響是否成行。現今台灣原住民因法規等各方面限制，早已取消這項習俗，即便儀式中需要也改以藤球或其他物品取代。

達蘭埠分為上下部落，上部落因地點偏遠長達六十年都沒有電力，近幾年台電試圖解決這個問題，在與當地居民商討後，居民決定保留最原始的生活方式。入夜之後只有月光、營火、煤油燈，以及手電筒，其他科技產品在這相當罕見。能完整體會融入大自然的生活，重新檢視需要和想要的差別。另外為了不打擾原先生活在這的居民，以及顧慮遊客的安全，達蘭埠部落安排一連串體驗行程，無論是溯溪、射箭、生態導覽等。對於想要遠離城市生活，認識原住民文化，充電休息的朋友，達蘭埠部落值得你了解一番。

資料來源：

行政院農委會－金針

六十石山

達蘭埠部落

【體驗】達蘭埠部落

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