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政治

名家論壇》島島／2018年選舉是第三勢力的升等考

文／島島2018/05/27 08:00
▲2018年選舉是第三勢力的升等考。圖為台北市長柯文哲。（圖／NOWnews資料照）
▲2018年選舉是第三勢力的升等考。圖為台北市長柯文哲。（圖／NOWnews資料照）

2014年太陽花學運後，台灣的政治情勢出現新變化，除傳統藍綠外，給予新興政黨和新政治人物前所未有的政治舞台跟政治機會，最典型代表就是2014年柯文哲當選台北市長，2016年時代力量拿下5席立委。轉眼2018，柯文哲要爭取市長連任，時力更是已經在全國設下黨部組織，積極提名市議員候選人，欲拓展政黨實力的企圖心雄厚，這次選舉可謂是太陽花學運後，給新興第三政治勢力的升等考，嚴厲考驗柯是否能成為全台灣最大尾？時力是否具有獨立壯大的實力？或者會是如柯建銘所預言：一個時代的結束。

平心而論，近日這些第三勢力及「白色力量」，恐怕會讓2014年時對政治有新期盼的選民們失望了。以時代力量來說，最近在各類議題上立場反覆，尤其是否與柯文哲結盟顯得進退失據，過去猛批柯文哲的兩岸一家親，現卻有市議員候選人希望靠攏柯文哲以吸引年輕選票，黨內陷入不同雜音的混亂狀態，遭批為投機力量，逼得時力只好退縮，一再澄清不會與柯結盟，要走自己的路。但是，時代力量從2015創黨至今，最失敗的就是讓人越來越看不懂，時代力量的路是要走去哪，對台灣好在哪？

而當年可說集三千寵愛期盼的台北市長柯文哲，最近表現也恐讓選民不禁想問：「柯市長，您最近怎麼了？」柯從「拔管案」的怪怪說、談「兩岸一家親」又是道歉又是再解釋不是道歉、痛批民進黨「務實台獨」與「府院不同調」等高調批論，這些全都是柯文哲自己主動掀起的政治話題，竟然感嘆自己想要做好市政卻還是要花時間應付各種政治攻擊，實在令人匪夷所思，也虛偽得可以。

只能說，柯文哲並沒有如他說的「選輸就回去做醫生」那樣瀟灑，他內心是害怕落選的，面對綠柯分手，他更是存在緊張的。

過去對於柯文哲脫序的言行，我們總是相信柯市長只是又一次快人快語真情流露，但是近日的發展，已經證明柯文哲並非他所言只想「做好自己該做的事就好」，他花了大把氣力在精密政治計算的政治作秀。柯文哲必須仔細想想，除了綠柯分手的原因以外，為什麼許多第三勢力的政黨與政治人物也都刻意和柯保持距離？只剩下新黨熱切得貼近，且各大民調下滑以至於柯也坦言：「我們自己現在做的民調也是落後一些」。

冰凍三尺非一日之寒，讓民進黨不願再次禮讓的原因，絕不是柯文哲所指台灣社會被6%深藍深綠綁架，而這也是柯文哲一貫的論述方式，他型塑藍綠意識型態對立，唯有他是理性中道的形象，把所有反對他的聲音都打成藍綠意識形態問題，但其實最利用意識形態矛盾操作政治的人就是柯文哲，一會靠藍打綠，一會親綠排藍。此外，柯文哲次次武斷批評政治人物與政策當作自己的政治資本提款機，只求博得新聞焦點，一旦發現風向不對，再來大街罵人小巷道歉，一概推給「失言」去承擔，久了之後，柯就像是放羊的孩子一樣信用破產，這才是大家要跟柯分手的原因。

隨著選戰接近，選民的眼光也會越來越雪亮，會去思考太陽花學運之後，新興第三政治勢力是否真的帶來新的政治氣象。建議這些第三勢力以及柯文哲市長，趁最後半年的時光，去尋回當初踏入政治圈的承諾和理想，審視自己是否早已變得比你們眼中的政客還更加政客，滿腦子政治計算已經大於理想付出。

●作者：島島／資深政治評論家

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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關鍵字名家論壇第三勢力柯文哲時代力量太陽花學運
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