NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈球星老公露鳥被抓　G奶老婆道歉畢旅團走了　墾丁又變回「空城」什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
財經

台幣見3字頭？專家：影響美元兩大因素　日圓盤整機率高

記者顏真真／台北報導2018/05/27 09:25
▲新台幣兌美元會不會見到3字頭？專家認為，美元後勢要觀察兩大指標，日圓兌美元則盤整機率高。（圖／NOWnews資料照）
▲新台幣兌美元會不會見到3字頭？專家認為，美元後勢要觀察兩大指標，日圓兌美元則盤整機率高。（圖／NOWnews資料照）

美元指數短短1個多月已漲5%以上，新台幣兌美元5月25日收在29.945元、周貶3.3分，貶幅0.11%，而日圓兌美元則回升至109價位。展望後勢，專家指出，未來美元觀察重點在於川金會的後續延燒，是否再度引發地緣政治風險？還有中美貿易戰是否再度被燃起？至於日圓漲勢能否持續有待後續觀察，近期走勢仍以區間整理的機率較高。

新台幣兌美元本周呈現盤整格局，收盤價在29.922至29.992元間，升貶互見，5月25日收在29.945元，較前一周5月18收盤價29.912元貶值3.3分、貶幅0.11%。不過，市場關注的是新台幣兌美元有沒有可能見到3字頭？對此，匯銀人士認為，近期新台幣外匯市場幾乎是由外資主導，外資也沒有明確方向，有時買有時賣，進出口商則多偏觀望，但隨著月底出口商例行拋匯進入倒數，美元若持續走弱，月底前新台幣可能與30元無緣。

至於美元接下來走勢如何？元大標普美元ER單日正向2倍基金經理人黃議玄表示 ，美國聯準會（Fed）公布5月會議記錄顯示，美國經濟美國經濟持續成長，對於2%通膨目標的看法認為可容許短暫的突破，通膨目標也符合委員會的預期，使得6月升息的可能性更加確立。

但受到川普突然取消川金會的決議，讓市場風險指數再度升溫，美元指數在上漲的過程中出現了政治面的紛擾，美元出現短暫的回檔，但以總經面觀察，美國仍然優於其他非美國家，為美元指數帶來支撐力道。

也因此，黃議玄分析，未來美元指數觀察重點將著重在川金會的後續延燒，是否引起額外的地緣政治風險將值得注意，另外中美貿易戰戰線是否再度被燃起，也值得關注。由於美元指數短短1個多月上漲了5%之多，成目前外匯市場的領頭羊，只要美國政治面不要有太大的驚喜，中短線趨勢仍然不易改變。

至於日圓，元大標普日圓ER單日正向2倍基金經理人蔡佳融表示，美國總統川普正式拋出取消川金會的震撼彈前，市場已經有所警覺，日圓大量避險買盤湧入，日圓單日強勢反彈約0.84%，為近期最大的單日漲幅，而在隔日川金會正式取消後，日圓再漲0.64%，短短2日上漲近1.47%。

此外，蔡佳融指出，美國聯準會公布的5月會議記錄確認了6月升息的市場預期，但表示將適度容忍超過2%的通膨目標，這意謂著美國聯準會並不急於加快升息步調，使得美國10年公債殖利率回落於3%之下，美日利差的縮小也有利於日圓短期的反彈走升。因此，在美日利差回落及國際風險事件重新升溫下，日圓短線可望轉強，但漲勢能否持續仍有待後續觀察，預期近期走勢仍以區間整理的機率較高。
 

關鍵字美元川金會日圓新台幣30元升息川普
租惜車就怕出事　保險眉角報你知連3漲　下周汽柴油調漲0.2元

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan