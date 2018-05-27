一周軍聞》打破輿論質疑　國軍保傘過程大公開

國防部長嚴德發 21 日再度前往台中，探視上周於漢光演習預演中受傷昏迷的特戰上兵秦良丰，為他加油打氣。經過一個星期與死神拔河，秦良丰25日昏迷指數仍維持 11 分，意識更加清醒。

為考量國軍官兵服裝狀況差異及滿足實際穿著需求，國防部 20 日表示，將變更現行服裝供售做法，從原本「撥補制」改為「儲值制」，人員可運用 9,860 元額度，前往各營區供售站選購，預計 10 月 1 日起試行一年。

陸軍航特部 17 日在台中清泉崗進行漢光演習反空降預演時，發生傘兵秦良丰跳傘墜落意外，國防部 22日邀請國內媒體南下屏東陸軍空降訓練中心，實際了解傘兵訓練、跳傘和保傘連摺傘的實況。航特部表示，初步調查跳傘墜落意外與保傘連的保養傘摺傘問題無關。

國軍年度重大演訓，漢光 34 號演習 6 月 4 日至 8 日將在全台各大作戰區展開，24 日清晨 6 時至中午 12 時間舉行全兵力預演。基於安全考量，今年漢光演習將暫緩傘兵帶著武器包一起跳傘。

非洲友邦布吉納法索 24 日晚間宣布與中華民國斷交，讓我國邦交國僅剩 18 國創下史上最低。綠委指出，有一批要運往布吉納法索的低層次軍事物資在海上航運中，國防部 25 日表示，已跟外交部協調，相關軍品不會交給布吉納法索。

5 月 20 至 26 日國際重要軍聞

由於不滿中國大陸持續將南海軍事化，美國媒體 24 日報導，五角大廈將取消邀請解放軍參加今年的環太平洋軍演（ RIMPAC ）。中國大陸官員對此表示，這是輕率的決定，無助中美相互了解。

解放軍兩架轟6型機 25 日清晨飛經巴士海峽後進入宮古水道，實施遠海長航訓練，空軍派出 F-16 戰機升空伴飛監控。這也是轟6首次在夜間進行繞台演訓。

哥倫比亞總統桑托斯（Juan Manuel Santos）25日宣布，哥國下週將正式成為北大西洋公約組織（NATO）的「全球夥伴」，為拉丁美洲第一國。除了哥倫比亞，北約還將阿富汗、澳洲、伊拉克、日本、南韓、蒙古、紐西蘭與巴基斯坦列為「全球夥伴」。



▲解放軍轟6在25 日清晨飛經巴士海峽後進入宮古水道，實施遠海長航訓練，空軍F-16戰機升空監控。（圖／空軍司令部提供 , 2018.5.25)