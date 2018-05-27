重播／吾鄉風光　總統府音樂會彰化登場

總統府指出，本次音樂會全長 80 分鐘，包括「台灣音樂傳奇-許常惠」、「音樂成長幼苗」及「跨界藝術力量」三大段落。許常惠教授為彰化和美出身的作曲家、音樂學家，有「台灣音樂教父」之稱，本次音樂會將由國立台灣交響樂團助理指揮范楷西率領該團青年交響樂團演奏許教授著名的文藝季慶典序曲《錦繡乾坤》、舞曲《桃花開》，展現春天的喜悅。

「音樂成長幼苗」段落由成立迄今已 40 多年的彰化縣靜修國小合唱團，演出彰化作曲家施福珍作詞作曲的童謠《點仔膠》、《童謠集錦–羞羞羞+抓毛蟹》，盼長期發掘地方學子的歌唱潛能。

「跨界藝術力量」段落首先由來自彰化的歌手林助家（阿家）演唱個人包辦詞曲創作的《火金姑，慢慢仔飛》，由知名詩人吳晟作詞、歌手羅大佑作曲的《吾鄉印象》，以及歌詞改編自吳晟文學作品的《全心全意愛你》，溫暖表達對家鄉土地的眷戀；接著最後壓軸，則由長期關注農村土地議題的獨立樂團「農村武裝青年」主唱江育達（阿達）演出個人創作的《揣啊揣》及《望水》二曲目，持續展現對台灣農村土地的深厚情感。

值得一提的是，本次音樂會各節目段落另由國際知名的優人神鼓及彰化監獄鼓舞打擊樂團演出《大神鼓》與《奔騰》二曲目。優人神鼓與彰化監獄合作推動「鼓藝傳承人才培育計畫」，成立彰化監獄鼓舞打擊樂團，成軍已近10年，鼓舞有「鼓起勇氣、舞動新生」的意涵，其中《奔騰》曲目對於曾經迷失的受刑人樂手而言，展現重新蛻變的音樂教化力量，別具意義。

總統府表示，本次音樂會受邀賓客廣邀在地經濟弱勢兒少家庭、歷屆總統教育獎得主、新住民家庭、國立彰化特殊學校及和美實驗學校同學，以及多次受邀至各地公益演出、由視障孩子所組成的心光樂團、馬興社區少年戰鼓隊小朋友，還有致力地方公益活動的各界人士，同時也邀請友邦使節及駐台代表一同聆賞。

