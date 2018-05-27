NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈大谷首度對決田中　扛四番先發上陣搞女大生挨告　周伯勳工作恐不保什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
政治

重播／吾鄉風光　總統府音樂會彰化登場

記者林仕祥／連線報導2018/05/27 18:55
彰化就要迎接建縣三百週年，而再過幾年，彰化外海的離岸風機也將一一豎起。彰化是一個新與舊交會的地方，這裡有深厚的人文歷史，也有風光的前景。今天晚上，讓我們細細聆聽彰化的過去，想像彰化的未來。 Founded almost 300 years ago, Changhua County stands at the intersection of old and new. Its picturesque landscape holds a rich cultural history, but the county is also becoming a major center for offshore wind power. So this evening, let's enjoy the sounds from Changhua's past, and envision the promise of Changhua's future.

「吾鄉風光-2018總統府音樂會」於在 27 日晚間 7 時至 8 時 20 分於彰化縣員林演藝廳舉行，總統府全球資訊網、總統府 Youtube 頻道，同步播出音樂會演出實況。

總統府指出，本次音樂會全長 80 分鐘，包括「台灣音樂傳奇-許常惠」、「音樂成長幼苗」及「跨界藝術力量」三大段落。許常惠教授為彰化和美出身的作曲家、音樂學家，有「台灣音樂教父」之稱，本次音樂會將由國立台灣交響樂團助理指揮范楷西率領該團青年交響樂團演奏許教授著名的文藝季慶典序曲《錦繡乾坤》、舞曲《桃花開》，展現春天的喜悅。

「音樂成長幼苗」段落由成立迄今已 40 多年的彰化縣靜修國小合唱團，演出彰化作曲家施福珍作詞作曲的童謠《點仔膠》、《童謠集錦–羞羞羞+抓毛蟹》，盼長期發掘地方學子的歌唱潛能。

「跨界藝術力量」段落首先由來自彰化的歌手林助家（阿家）演唱個人包辦詞曲創作的《火金姑，慢慢仔飛》，由知名詩人吳晟作詞、歌手羅大佑作曲的《吾鄉印象》，以及歌詞改編自吳晟文學作品的《全心全意愛你》，溫暖表達對家鄉土地的眷戀；接著最後壓軸，則由長期關注農村土地議題的獨立樂團「農村武裝青年」主唱江育達（阿達）演出個人創作的《揣啊揣》及《望水》二曲目，持續展現對台灣農村土地的深厚情感。

值得一提的是，本次音樂會各節目段落另由國際知名的優人神鼓及彰化監獄鼓舞打擊樂團演出《大神鼓》與《奔騰》二曲目。優人神鼓與彰化監獄合作推動「鼓藝傳承人才培育計畫」，成立彰化監獄鼓舞打擊樂團，成軍已近10年，鼓舞有「鼓起勇氣、舞動新生」的意涵，其中《奔騰》曲目對於曾經迷失的受刑人樂手而言，展現重新蛻變的音樂教化力量，別具意義。

總統府表示，本次音樂會受邀賓客廣邀在地經濟弱勢兒少家庭、歷屆總統教育獎得主、新住民家庭、國立彰化特殊學校及和美實驗學校同學，以及多次受邀至各地公益演出、由視障孩子所組成的心光樂團、馬興社區少年戰鼓隊小朋友，還有致力地方公益活動的各界人士，同時也邀請友邦使節及駐台代表一同聆賞。
 

關鍵字總統府藝術文化吳晟點仔膠許常惠
總統探視良丰：國防部一定照顧到底面對中國大陸打壓　陸委會硬起來

相關新聞

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan