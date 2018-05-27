建國科技大學校慶　傑出校友強調技職教育價值

建國科技大學26日舉行創校53週年校慶，並頒獎表揚傑出校友陳義雄、謝惠如、馬于庭、黃翠雲、黃國楨、鄭寶琪等六人，股票上市公司文中資訊科技協理陳義雄代表致詞時重申技職教育價值，勉勵學弟妹認真把基本功學好，進入職場才能游刃有餘，開創一片天。

建國科技大學舉行創校53週年校慶，彰化縣副縣長林明裕、彰化市長邱建富及眾多策略聯盟學校長、副校長、產學合作廠商、校友總會前後任理事長、理事、監事等兩百多位佳賓前往祝賀。

會中並頒獎表揚今年度傑出校友陳義雄、謝惠如、馬于庭、黃翠雲、黃國楨、鄭寶琪等六人，其中有一半以上目前都在股票市櫃公司擔任重要經營幹部。此外，遠在美國的佛羅里達國際大學助理教務長關剛及電機與電腦工程系主任Shekhar Bhansal等人專程前來祝賀，並與建國科大簽訂策略聯盟。



▲建國科大校慶園遊會攤位有馬來西亞.風味小吃。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）

建國科技大學陳繁興校長表示，近年該校配合政府南向政策，積極引進東南亞國家學生前來就讀，因此校園內除了過去常見的日本、韓國學生外，近年更有許多馬來西亞、越南、緬甸、印尼、港澳學生的加入，此外，該校與日本的岡山商科大學、長崎國際大學簽署雙聯學制，學生只要語文能力達到標準，大三、大四都可申請到這些學校就讀，取得兩校學位。

傑出校友代表陳義雄在致詞時表示，在33年前他原本考上彰化高中，由於他較喜歡動手做，後來選擇到建國工專(建國科大前身)就讀電子科，畢業後在服兵役時，營部的燈炮壞了，原本找來一位就讀國立大學的士兵來修理，並沒有修好，後來部隊找到他去修理，很快就修好了。



▲建國校慶園遊會越南學生捲春捲生意最佳。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.26）

陳義雄強調，這件事情對他啟發很大，後來他服完兵役就進入文中資訊公司工作，當時這家公司還是新創事業，公司員工不多，就靠著大家努力動手做，公司也逐步成長，由小公司最後成為一家股票上市公司，他鼓勵學弟妹要重視技職教育的價值，學校的教學及學習資源很充足，重點在於大家要不要努力去爭取，不能眼高手低，只要努力發揮所學，一定會有很好的工作成果。

此外，建國科大還舉辦園遊會，受到國際化影響，近年有許多來自東南亞國家的學生還設攤推廣該國的風味小吃，其中最醒目的有馬來西亞、越南等國學生的攤位。