NOW球星／率隊重返中超　陳柏良：目標從未改變

專司中場的陳柏良也不負期待在場上表現活耀，多次送出助攻，在5月連兩戰對上武漢卓爾和青島黃海都有進球，幫助球隊站上排行榜第3。

去年從中超降級的綠城，新賽季從教練到球員大換血，主帥由西班牙籍主教練塞爾吉-巴胡安(Sergi Barjuan)上任喊出「沖超」目標，也指定陳柏良接下隊長臂章。

「台灣隊長」陳柏良本季扛起母隊杭州綠城隊長重職，而他也不負期待本季首輪就取得進球，目前結束第13輪競賽，綠城排在第3名，有機會重返最高殿堂中超聯賽，陳柏良表示，球隊目標一直沒改變。



▲陳柏良為杭州綠城進球後跳起慶祝。（圖／擷取自杭州綠城官網）

對於主帥寄予厚望，陳柏良坦言對自己不滿意，「蠻難過的。謝謝他相信我，但前幾場才進球，可能還在適應彼此。但我最大的責任不是進球，是做好幫助球隊、年輕球員成長的角色，進球不強求。」

中甲全部將進行30輪競爭，綠城目前以22分積分排在第3，要拚前2名晉級中超，距離第1名武漢卓爾只差3分，第2的梅州客家差2分，只要一輪比賽結束就可能產生變動。

陳柏良表示，「球隊目標從未改變，我們球隊以培養球員為主，連年流失人才問題嚴重，這也是辛苦的點，每年都要適應、搭配不同的人。」不過他也相信球隊絕對有機會「沖超」。



▲陳柏良趁休賽周返台宣布成立「陳柏良足球公益信託」。（圖／大會提供）