NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈球星老公露鳥被抓　G奶老婆道歉畢旅團走了　墾丁又變回「空城」什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

海地總統下週來訪 外交部：持續深化情誼

中央社2018/05/27 00:25
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者侯姿瑩台北27日電）外交部昨晚表示，海地總統摩依士（Jovenel Moise）將率團於下週來台進行國是訪問，總統蔡英文將以軍禮歡迎，雙方將舉行雙邊會談與簽署聯合公報；兩國將持續深化彼此情誼。

外交部晚間發布新聞指出，摩依士與第一夫人瑪婷摩依士（Martine Moise）應中華民國政府邀請，將於5月28日至6月1日率領30人訪問團來台訪問。訪團成員包括參議院議長龍柏（Joseph Lambert）、眾議院議長波度（Gary Bodeau）、外交部長羅迪格（AntonioRodrigue）等。

外交部說，這是摩依士去年2月就任海地總統後首度訪台，為表示禮遇及重視，蔡總統將於總統府府前廣場以隆重軍禮歡迎，之後雙方舉行雙邊會談及簽署聯合公報，蔡總統也將以國宴款待訪團。

另外，外交部表示，為感謝摩依士致力強化與支持台海兩國邦誼，蔡總統將頒贈最高等級「采玉大勳章」，摩依士也將代表海地政府頒贈蔡總統「國家懋績大十字金質勳章」。

外交部指出，摩依士在台停留期間，將拜會台灣電力公司，參訪行政院農業委員會農業試驗所、台北市文山區台北變電所、台灣電力公司明潭發電廠、中部科學工業園區、桃園大賀良質米農場、台灣水泥股份有限公司，並出席「台商赴海地投資」說明會等。

外交部說，中華民國與海地自1956年建交以來，關係持續深化，兩國在基礎建設、能源、教育、環境保護、農林發展及公衛醫療等領域的合作成果豐碩，海地政府堅定支持台灣參與聯合國及各項國際組織的訴求。未來兩國將在既有睦誼基礎上，研商推動更多嘉惠兩國人民福祉的合作計畫，深化彼此情誼。1070527

川金會可能舉行 白宮先遣團...蒲亭和安倍與國際太空站俄日...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan