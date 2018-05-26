海地總統下週來訪 外交部：持續深化情誼

（中央社記者侯姿瑩台北27日電）外交部昨晚表示，海地總統摩依士（Jovenel Moise）將率團於下週來台進行國是訪問，總統蔡英文將以軍禮歡迎，雙方將舉行雙邊會談與簽署聯合公報；兩國將持續深化彼此情誼。

外交部說，這是摩依士去年2月就任海地總統後首度訪台，為表示禮遇及重視，蔡總統將於總統府府前廣場以隆重軍禮歡迎，之後雙方舉行雙邊會談及簽署聯合公報，蔡總統也將以國宴款待訪團。

另外，外交部表示，為感謝摩依士致力強化與支持台海兩國邦誼，蔡總統將頒贈最高等級「采玉大勳章」，摩依士也將代表海地政府頒贈蔡總統「國家懋績大十字金質勳章」。

外交部指出，摩依士在台停留期間，將拜會台灣電力公司，參訪行政院農業委員會農業試驗所、台北市文山區台北變電所、台灣電力公司明潭發電廠、中部科學工業園區、桃園大賀良質米農場、台灣水泥股份有限公司，並出席「台商赴海地投資」說明會等。

外交部說，中華民國與海地自1956年建交以來，關係持續深化，兩國在基礎建設、能源、教育、環境保護、農林發展及公衛醫療等領域的合作成果豐碩，海地政府堅定支持台灣參與聯合國及各項國際組織的訴求。未來兩國將在既有睦誼基礎上，研商推動更多嘉惠兩國人民福祉的合作計畫，深化彼此情誼。1070527