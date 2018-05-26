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朱府王爺留守代天府　專門出籤詩

保庇2018/05/27 01:00
朱府王爺留守代天府　專門出籤詩（圖／保庇）
朱府王爺留守代天府　專門出籤詩（圖／保庇）

朱府千歲在南鯤鯓五王之中排行第四，所以又稱朱四王。四王爺本名朱叔裕，聖誕為農曆八月十五。據說朱四王生於唐朝，曾擔任過吏部尚書，逝世後被封為王爺，其餘生平較難考證。

南鯤鯓開基朱府千歲。（圖／中草坔代天溫王（溫府千歲、王爺公）神威顯赫Wen Wang）
南鯤鯓開基朱府千歲。（圖／中草坔代天溫王（溫府千歲、王爺公）神威顯赫Wen Wang）

南鯤鯓的五位王爺，李大王會出巡澎湖、池二王負責出巡高雄（一說北部）、吳三王負責出巡府城、范五王負責沿海一帶，只有朱府千歲負責留守南鯤鯓。這並不是因為朱府千歲不愛出門，而是祂身負重要任務，就是幫前來的信眾出籤詩。

表面上看起來不出門的朱府千歲似乎沒什麼特色，但這是錯誤的觀念，因為當過兵的朋友都知道，留守主官的責任有多重大，是不是要下指示給一分鐘待命班是祂的責任，負責幫來代天府求神明解惑的信眾解決問題，也是朱府王爺的責任。所以朱王信仰在台灣各地都非常興盛，並非浪得虛名。

這當然不是說其他王爺的籤詩不準確，而是內行人都會了解，到南鯤鯓內要求籤詩，稟告朱府王爺所得到的籤詩又快又準，這也顯示了朱府王爺的決斷力以及謀略力非常高。按照古代的說法，朱府王爺是運籌帷幄的軍師，現在的話則偏向高級顧問，任何能讓你猶豫不決的事，朱府王爺的籤詩都可以為你解惑，但前提是不能做壞事，不然朱府王爺絕對不會理你。

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關鍵字四王好籤詩朱叔裕朱府王爺
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