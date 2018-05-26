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中央社

蒲亭和安倍與國際太空站俄日太空人通話

中央社2018/05/27 02:12
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和日本首相安倍晉三，今天在克里姆林宮透過實況視訊連線，與國際太空站（ISS）上的俄國和日本太空人通話。

蒲亭和安倍在克里姆林宮舉行雙邊會談後，國際太空站上的俄羅斯太空人希卡普羅夫（Anton Shklaperov）和日本太空人金井宣茂（Norishige Kanai）出現在克里姆林宮的巨大螢幕上。

蒲亭告訴兩位太空人，「我們已在太空中與日本合作長達10年」，強調日本對ISS的運作做出「重要貢獻」。

根據俄羅斯傳譯，安倍表示，「針對你們在太空中如此融洽合作，我要表達我的欣慰。」

金井宣茂告訴兩國領袖，「我們的合作帶來重大成果」。

希卡普羅夫說，ISS於2018年慶祝創建20週年「特別令人高興」，而俄羅斯已訂今年為日本年，在日本今年則是俄羅斯年。

希卡普羅夫和金井宣茂於去年12月抵達ISS。

蒲亭和安倍稍早舉行會談期間，兩國領袖承諾將會在俄國與西方關係緊張之際「加強合作」。

蒲亭在克里姆林宮迎接安倍時說：「我非常高興有這個機會，與您詳細討論雙邊關係和政治合作議題。」

兩國領袖本週已在聖彼得堡經濟論壇（SaintPetersburg Economic Forum）場邊會晤過，安倍以貴賓身分出席這項經濟論壇。1070527

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