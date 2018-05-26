蒲亭和安倍與國際太空站俄日太空人通話

（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和日本首相安倍晉三，今天在克里姆林宮透過實況視訊連線，與國際太空站（ISS）上的俄國和日本太空人通話。

蒲亭和安倍在克里姆林宮舉行雙邊會談後，國際太空站上的俄羅斯太空人希卡普羅夫（Anton Shklaperov）和日本太空人金井宣茂（Norishige Kanai）出現在克里姆林宮的巨大螢幕上。

蒲亭告訴兩位太空人，「我們已在太空中與日本合作長達10年」，強調日本對ISS的運作做出「重要貢獻」。