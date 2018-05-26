40年婚姻3次結離 陳男酒醒坦承殺妻分屍

警方指出，簡婦的女兒昨天再度返家找人，發現父親酒醉在家、頭部受傷，在打電話請救護車強制送醫後繼續在家中查找，意外在2樓房間發現2個大塑膠袋，裡頭更驚見母親遭分屍的屍塊，懷疑媽媽遭父親殺害，擔心爸爸返家恐將滅證，因此在昨天晚間6時許，提著部分袋子前往派出所報案。

警方表示，陳男與簡婦結婚40多年，感情不睦的兩人曾2度結離婚，去年8月才再次復合結婚，兩人育有1子1女都巳成年，3天前兩人商定離婚後簡婦卻失聯，女兒察覺有異在25日返家查看時，發現浴室有可疑血跡，但卻不見媽媽蹤影。

（中央社記者邱俊欽、吳睿騏桃園27日電）桃園市67歲陳男與68歲簡婦結婚多年，3天前兩人才商定離婚但尚未辦理手續。不過，簡姓婦人昨天被女兒發現遭人殺害分屍，涉嫌重大的陳姓老翁直到昨天深夜才坦承犯行。

警方除立即派出鑑識人員前往陳男住處，並派警員前往醫院將陳男帶回，不過爛醉的陳男無法配合偵訊。直到昨天深夜稍微酒醒後，看見家人才卸下心防、坦承犯行，

警方研判，陳男在殺妻後，是使用廚房的料理刀肢解屍體，並在2個塑膠箱及3個塑膠袋內，分別放入軀幹、四肢及頭顱等屍塊後，放置在2、3樓的房間內，至於內臟則是冰存在冰箱中。

另外，警方也在地板、塑膠箱採集到陳男沾有石灰粉的掌紋，而箱內也裝有石灰粉，研判是想利用石灰粉來掩蓋屍臭味，截至今天凌晨，現場的採證工作仍在進行中，同時也已報請檢察官相驗，並朝殺人罪嫌偵辦。

鄰居表示，陳男近年來工作不穩定，精神狀況也不佳，幾個月前曾聽說兩人又鬧離婚且已經分居，簡婦雖與女兒同住，但偶爾會回來替陳男買東西及料理三餐。近來都不曾看到簡婦，沒想到竟發生這樣的慘劇。

陳男除了請求兒女原諒，同時也希望以後被關，家人能偶爾去看看他。當警方將他移送時，面對媒體詢問，陳男只是小聲表示「我錯了」。1070527