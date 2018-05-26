愛爾蘭寧靜革命 公投壓倒性支持墮胎合法化

倡議廢除墮胎禁令的愛爾蘭總理瓦拉德卡（LeoVaradkar）先前形容這次公投是「一個世代一遇」機會，選民也踴躍參與投票，結果投票率高達64%，是歷來公投中投票率最高之一。40個選區當中，除一個選區以外，全都支持墮胎合法化，總計高達66.4%選民支持廢除墮胎禁令，33.6%反對，幾乎是1983年公投結果的完全翻轉，當年公投讓憲法明定此禁令。

一度深受天主教影響的愛爾蘭，是歐洲國家當中社會最保守國度之一。支持和反對陣營在公投中以2比1懸殊比例，壓倒性通過廢除嚴苛墮胎禁令，支持和反對的差距遠超出公投登場前任何民調的預測結果，且可讓政府於年底前完成立法。

（中央社都柏林26日綜合外電報導）愛爾蘭25日舉行歷史性墮胎合法化公投，最後官方結果顯示，66.4%選民支持廢除憲法明定的墮胎禁令。愛爾蘭總理瓦拉德卡形容這項公投結果是「寧靜革命」的最高潮。

去年成為愛爾蘭首位公開出櫃同性戀總理的瓦拉德卡在都柏林告訴記者：「我們所見證的是一場寧靜革命的最高潮，過去幾十年來這場革命一直在愛爾蘭展開。」

他說：「人民已經發聲，他們說這個一個信任婦女並尊重她們抉擇的國家，非常感謝大家讓今日成為可能。」

愛爾蘭政府提議容許懷孕頭12週婦女墮胎，以及例外情況下容許懷孕12到24週者墮胎。瓦拉德卡表示，他希望新法能於年底前生效。衛生部長哈里斯（SimonHarris）告訴記者，內閣將於29日召開會議，批准起草立法。

這項公投結果是愛爾蘭邁向國家轉變的最新里程碑，它先前於1995年以些微差距通過離婚合法化，接著又於2015年透過公投，成為全球首個同性婚姻合法化國家。

反墮胎倡議人士於今天稍早承認挫敗，號召民眾投「反對票」的國會議員表示，他們將不會尋求阻撓政府立法。

在公投中，選民被問到是否支持廢除憲法增修條款，該條款賦予未出生胎兒與懷孕母親相同生命權，此嚴苛墮胎禁令於2013年部分放寬，但僅適用於母親面臨生命危險案例。1070527