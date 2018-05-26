足球／貝爾致勝倒掛金鉤　皇馬締造歐冠首度三連霸

歐洲冠軍足球聯賽決賽今(27)日凌晨在烏克蘭路基輔的奧林匹克國家綜合體育場開戰，西班牙強權皇家馬德里靠著下半場替補登場的G.Bell倒掛金鉤加上超遠世界波單場梅開二度，幫助皇馬以3:1獲勝，成為歐冠首支三連霸的球隊，笑納隊史第13座冠軍盃。

5屆歐冠得主的利物浦睽違11年再度勇闖歐冠決賽，但今天真的不是利物浦的日子，先是英超進球王「埃及梅西」薩拉在上半場開賽約30分鐘與皇馬後衛S.Ramos爭球時，落地壓傷左肩最後含淚退場。

接著下半場開賽沒多久，利物浦門將L.Karius發生低級失誤，第51分鐘，L.Karius想將球丟給同隊後衛，但卻朝皇馬前鋒K.Benzma方向丟去被一腳攔截，讓皇馬1:0首開紀錄。

不過4分鐘後，利物浦獲得角球，中後衛Dejan Lovren頭錘攻門被擋出後由前鋒S.Mane補射破門，利物浦追平成1:1。

第61分鐘，皇馬換上秘密武器G.Bell很快地在第64分鐘接獲隊友調中球，倒掛金鉤破門，幫助皇馬2:1領先。第83分鐘，又是G.Bell，在右路禁區外起大腳勁射，一記離門前28米的世界波，利物浦門將L.Karius接球後竟脫手，皇馬以3:1奠定勝基。