南北韓2度峰會 金正恩傳達對川金會堅定意志

報導又說，「金正恩感謝文在寅竭力促成預定6月12日登場的朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）與美國高峰會，並表達對這項歷史性DPRK-US高峰會談的堅定意志。」DPRK是北韓正式國名的簡稱。

KCNA報導稱，「他們一致為，未來應該頻繁會晤，讓對話活絡、集思廣益及共同協力，表達攜手致力朝鮮半島非核化的立場。」這是北韓首度證實北韓領袖金正恩與南韓總統文在寅於26日舉行會談。

（中央社首爾/東京27日綜合外電報導）北韓官方中央通信社（KCNA）今天報導，北韓和南韓領袖週末突然舉行面對面會談後，兩韓領袖同意「頻繁」會晤，且金正恩表明希望下個月與美國舉行高峰會的「堅定意志」。

日本放送協會（NHK）報導，北韓國營中央通信社披露，北韓領袖金正恩於26日在南北韓軍事分界線板門店的北韓側設施，與南韓總統文在寅舉行會談，是自4月27日以來雙方第2度高峰會，並發布會談照片。照片顯示，滿面笑容的金正恩隔著桌子與文在寅面對面會談。

據稱兩人針對履行上個月高峰會談達成的共同宣言、為實現朝鮮半島非核化必須解決的問題以及讓美國與北韓高峰會成功舉行等，深入交換意見。此外，南北韓領袖也表明共同努力，致力實現朝鮮半島非核化的立場。

金正恩也對文在寅竭力促成預定6月12日登場的美國北韓高峰會表達感謝之意，並表明對舉行這項歷史性美國北韓高峰會談的堅定意志。除具體提及6月12日以外，也展現與美國總統川普舉行高峰會的強烈意願。

報導稱，雙方也同意於6月1日舉行南北韓高階會談。1070527