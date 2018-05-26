歐洲台商大會盧森堡登場

（中央社記者唐佩君布魯塞爾26日專電）歐洲台灣商會聯合總會會員大會今天在盧森堡舉行，立法委員邱志偉表示，政府將加強對台商服務，將台灣國力投射到世界各地；僑務委員會委員長吳新興期勉台商支持政府。

歐洲台灣商會聯合總會第24屆會員大會上午在盧森堡開幕，來自18國超過160名會員代表及眷屬，以及來自其他世界各洲的台商參與。吳新興、駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁與會，邱志偉代表立法院長蘇嘉全出席。

邱志偉致詞時表示，政府將加強對全球台商的服務，主動協助台商，將台灣的國力投射到世界各地。