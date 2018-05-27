消暑商機大爆發 這些商品最熱賣

全台各地天氣炎熱，消暑商機也持續看漲，據遠東集團旗下的 friDay 購物站上銷售統計，近期商品關鍵字如「涼感」、「防曬」和「降溫」等搜尋度攀高，富邦媒 (8454-TW) 旗下 momo 購物網也指出，近 1 周包括冷氣空調、電扇、飲料和冰品等降溫必備商品，銷量有 50% 到 2 倍不等的成長。

friDay 購物指出，近來抗暑商品如遮陽帽傘、防曬衣物、涼感噴霧，以及水和運動飲料等均熱賣，較上月成長多達 3 倍，預期今年氣泡水銷售將持續拉高，成為今夏注目飲品。

momo 購物網表示，往年涼夏商品約自 6 月進入銷售旺季，但今年因天氣提早轉熱，不少涼夏商品自 4 月開始浮現買氣，隨著近日高溫再創紀錄，相關商品銷量更是明顯飆升好幾倍，其中銷售最佳的是冷氣空調和風扇類，如移動式空調、變頻冷氣和 DC 風扇等，近一周銷量皆較平日成長近 2 倍。