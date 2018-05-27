NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈球星老公露鳥被抓　G奶老婆道歉畢旅團走了　墾丁又變回「空城」什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
鉅亨網

消暑商機大爆發 這些商品最熱賣

鉅亨網2018/05/27 09:09
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

全台各地天氣炎熱，消暑商機也持續看漲，據遠東集團旗下的 friDay 購物站上銷售統計，近期商品關鍵字如「涼感」、「防曬」和「降溫」等搜尋度攀高，富邦媒 (8454-TW) 旗下 momo 購物網也指出，近 1 周包括冷氣空調、電扇、飲料和冰品等降溫必備商品，銷量有 50% 到 2 倍不等的成長。

friDay 購物指出，近來抗暑商品如遮陽帽傘、防曬衣物、涼感噴霧，以及水和運動飲料等均熱賣，較上月成長多達 3 倍，預期今年氣泡水銷售將持續拉高，成為今夏注目飲品。

momo 購物網表示，往年涼夏商品約自 6 月進入銷售旺季，但今年因天氣提早轉熱，不少涼夏商品自 4 月開始浮現買氣，隨著近日高溫再創紀錄，相關商品銷量更是明顯飆升好幾倍，其中銷售最佳的是冷氣空調和風扇類，如移動式空調、變頻冷氣和 DC 風扇等，近一周銷量皆較平日成長近 2 倍。

momo 摩天商城則觀察到，居家涼感降溫商品如涼墊、涼蓆，以及氣泡水機、製冰機等廚電用品，近 1 周買氣成長 30-50%。

另一方面，由於氣候提早轉熱，夏季水果產季提前開跑，商城中包括芒果、玉荷包和桑椹等皆較往年提早了約一個月開賣，銷量年成長 30% 以上。

樂天市場也發現，進來涼感商機當道，帶動目前站上涼感商品超過 3000 個品項，較去年同期增加約 20%，銷量也年增約 40%，以涼感寢具和涼感服飾最受歡迎。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字涼感商品夏天必買消暑商品friday購物momo購物台灣樂天headline
〈觀察〉航運業恐難順風行 ...昱泉自製二次元手遊下半年推...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan