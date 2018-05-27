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古蹟變身賞花秘境 原台南水道遊客倍增

中央社2018/05/27 09:02
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南市政府文化局斥資整建國定古蹟「原台南水道」，開放觀光後吸引不少遊客。園區內的荷花池近日進入花期，搭配仿歐式碉堡的淨水池建築，成為網友間相互介紹的賞荷秘境。

位於台南市山上區的國定古蹟原台南水道興建於1912年，全區範圍包含「水源地區」與「淨水池區」，總占地56公頃。市府獲台灣自來水公司捐贈古蹟後，由文化局先後斥資逾新台幣3000萬元，進行「淨水池區」景觀修復工程。

台南市文化局長葉澤山今天受訪表示，台南水道淨水池區擁有豐富生態環境。其中屬台灣特有種的台灣葉鼻蝠族群，棲息在淨水池室已久，是很珍貴的生態資源。市府於古蹟修復後，淨水池室也只在每年繁殖期過後的11、12月左右，開放入內參觀到隔年3月，以保育族群繁衍。

葉澤山表示，除了蝙蝠棲息的淨水池室之外，淨水池區其他區域常態開放民眾參觀。因為園區內栽種了櫻花等花木，在今年春節假期吸引的遊客約比往年多了一倍。現在則是進入荷花池花期，許多攝影愛好者已搶先前往捕捉荷花迎風搖曳的畫面。

他說，荷花池位於淨水池區入口處，預計6月初全面盛開。屆時紅花綠葉相映，搭配特有的古蹟建築景觀，更能顯現獨有風情。

葉澤山指出，包含工業遺產的「水源地區」同樣也具觀光潛力。結合緊鄰的山上苗圃，全區已規劃為「山上花園水道博物館」，預計今年底完工試營運。未來朝向具歷史、人文及生態的都市後花園目標邁進。（編輯：方沛清）1070527

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