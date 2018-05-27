蔡政府捐百萬美元給WHO　館長怒批：動不動就做凱子！

總統蔡英文昨（26）日宣布，將捐助 100 萬美元（折合新台幣約 2992 萬）給世界衛生組織（WHO），當作對抗「伊波拉病毒」的基金，以對抗中國大陸對我的外交圍堵。對此，網紅「館長」陳之漢卻感到不以為然，在臉書上痛批蔡政府一堆問題都還沒解決，「動不動就捐錢做凱子！」
蔡英文在臉書上 PO 文表示：「世界有多大，台灣的出路就有多大！」並指出 100 萬美元本來是打算用在和布吉納法索的外交上，如今斷交又剛好遇上伊波拉病毒疫情肆虐，因此在接見從世界衛生大會（WHA）回國的台灣世衛行動團之後，便決定要把這些錢捐給 WHO。
▲蔡英文總統昨（ 26 ）日宣布捐出 100 萬美元給 WHO。（資料圖片／翻攝自蔡英文臉書）
對此，「館長」陳之漢則痛批：「運動員吃土了！基層警員消防醫護沒加給了！油價電價漲不停！年輕人沒房沒未來少子化了！弱勢偏鄉問題一直增加！然後你動不動就一百萬美金！幾億幾億的做凱子？」
許多網友看了後也紛紛留言道：「真的是凱子」、「千金大小姐的作法不意外啊！反正花的是政府的錢，完全動不到她自己的」、「第一次看到進不了戲院還付票錢的...」、「在國際上刷存在感，而且是拿人民血汗錢用力刷...」、「難道真的要逼老百姓走上絕路嗎？」
▲「館長」陳之漢在臉書上痛批蔡政府。（合成圖／翻攝自飆捍臉書 , 2018.5.27）