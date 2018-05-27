蔡政府捐百萬美元給WHO　館長怒批：動不動就做凱子！

總統蔡英文昨（26）日宣布，將捐助 100 萬美元（折合新台幣約 2992 萬）給世界衛生組織（WHO），當作對抗「伊波拉病毒」的基金，以對抗中國大陸對我的外交圍堵。對此，網紅「館長」陳之漢卻感到不以為然，在臉書上痛批蔡政府一堆問題都還沒解決，「動不動就捐錢做凱子！」

蔡英文在臉書上 PO 文表示：「世界有多大，台灣的出路就有多大！」並指出 100 萬美元本來是打算用在和布吉納法索的外交上，如今斷交又剛好遇上伊波拉病毒疫情肆虐，因此在接見從世界衛生大會（WHA）回國的台灣世衛行動團之後，便決定要把這些錢捐給 WHO。