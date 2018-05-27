夏威夷火山不斷噴發 更多居民被迫撤離

幾勞亞火山（Kilauea Volcano）今天3度噴發，是自3日開始噴發以來，最新一次噴出火山灰和濃煙；地質學家說，上一次出現這類噴發是在一世紀前。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，由於熔岩持續往下奔流，對更多民宅構成威脅，消防人員挨家挨戶呼籲夏威夷大島（Big Island）的雷拉尼莊園（LeilaniEstates）住宅區居民撤離。

（中央社檀香山市26日綜合外電報導）夏威夷火山觀測站說，幾勞亞火山峰頂的火山口今天不斷噴發，火山灰直衝3353公尺高空，為西南部村落蒙上一層灰，導致更多居民被迫撤離。

路透社報導，夏威夷郡民防局（County of HawaiiCivil Defense）建議居住在幾勞亞火山下風處的民眾避免暴露於火山灰中，因為這可能導致眼睛不適和呼吸困難，尤其是那些呼吸系統原本就有問題的人。

夏威夷火山觀測站（Hawaii Volcano Observatory）在聲明中說，在幾勞亞火山東側約40公里處，熔岩從6個巨大的裂縫中湧出，從兩處裂縫湧出的熔岩流入雷拉尼莊園住宅區另一條街道。

雷拉尼莊園住宅區的裂縫本週再度變得活躍後，熔岩流往大島地勢較低的普那區（Puna District），使得受損民宅和其他建設的數量從前一次計算的50幢增加至昨天的82幢。

夏威夷火山觀測站說，雷拉尼莊園住宅區附近一處熔岩流動速度減慢，距離波伊奇路（Pohoiki Road）還有137公尺，這條路上還有數十棟民宅。

由於熔岩流和火山口噴出高濃度有毒氣體二氧化硫，雷拉尼莊園和附近的拉尼普娜花園（LanipunaGardens）住宅區仍有大約2000居民被迫撤離。

夏威夷郡官員說，假如裂縫以南沿岸地區居民的最後一條撤離路線被熔岩堵住或因巨大裂縫變得不安全，當局已為各種突發狀況做好準備，包括可能出動直升機撤離高達1000人。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070527